Відверта брехня, яку ми кажемо собі, щоб почуватися краще: 5 поширених фраз

Іноді ми схильні перекручувати реальність на свій лад. І робимо це для того, щоб почуватися краще.

Ігноруючи правду і перетворюючи фантазії на реальність, деякі люди можуть почуватися краще. А також можуть мислити позитивно. Вони вважають, що потурання нешкідливій брехні не матиме великого значення. Особливо у випадках, якщо в результаті вони почуватимуться бадьорими та веселими.

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Розгляньмо деякі поширені брехливі фрази, які ми схильні говорити собі. Так би мовити, задля благих намірів.

"Я зроблю це пізніше"

Прокрастинація – це поширена брехня, яку ми говоримо собі, щоб відкласти завдання або обов'язки. Ми схильні переконувати себе, що в майбутньому у нас буде більше мотивації або часу. Однак це може призвести до збільшення стресу, пропущених дедлайнів і циклу непродуктивної поведінки.



Ця поширена брехня викликає стрес / Фото freepik

"Я не такий поганий, як інші"

Ця брехня виникає через бажання відчути свою перевагу або відволіктися від особистих недоліків. Ми порівнюємо себе з іншими та використовуємо це як засіб для підвищення самооцінки. Однак здоровіше зосередитися на самовдосконаленні та зростанні, а не шукати схвалення через порівняння.

"Не має значення, що думають інші"

Хоча важливо мати почуття власної гідності незалежно від думки інших, повне відкидання важливості зворотного зв'язку або перспектив може перешкоджати особистісному зростанню. Сприйняття конструктивної критики та розгляд різних точок зору може призвести до цінних інсайтів та особистісного розвитку.

"Я нічого не можу вдіяти, я такий, який є"

Ця брехня говорить про те, що ми не здатні змінюватися або брати на себе відповідальність за свої вчинки. Вона дозволяє нам уникати боротьби з негативною поведінкою чи звичками, приписуючи їх незмінній частині нашої ідентичності.



Так ти виправдовуєш лінь працювати над собою / Фото Drazen Zigic

"Я буду щасливий, коли..."

Ця брехня пов'язує наше щастя з майбутніми досягненнями або зовнішніми обставинами. Ми переконуємо себе, що коли досягнемо певної мети або придбаємо щось, то нарешті будемо задоволені. Однак справжнє щастя полягає в тому, щоб виявляти вдячність і знаходити радість у теперішньому моменті, а не покладатися на майбутні результати.

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Брехати собі – нормально, якщо це не постійне явище. Якщо ж ти зауважив, що така дрібна брехня віддаляє тебе від досягнення поставлених цілей, а також негативно впливає на твоє життя, то пора з цим нарешті щось робити. Візьми себе в руки!