Зроби секс ще пікантнішим: кілька порад, які допоможуть звести з розуму партнерку

Вкрай складно уявити хороший і чуттєвий секс без поцілунків. Та й навіщо це робити? Краще таки скористатися кількома порадами, які допоможуть подарувати їй максимум задоволення.

Так, поцілунки – одна з найбільш недооцінених речей під час сексу. Правильний стиль поцілунків може подарувати максимальне збудження. І це особливо актуально у випадках, якщо на повноцінну прелюдію у вас не було достатньо часу або терпіння.

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Якщо ти хочеш вразити свою партнерку у ліжку, тобі слід зосередитися на тому, як правильно цілуватися. Зокрема, під час сексу. І ми далі розповімо, на чому потрібно зробити акцент.

1. Почни повільно

Поцілунки під час сексу – це не просто обмін слиною, це створення зв'язку. А отже, починати слід дуже повільно. Розпочни з ніжних поцілунків у губи, а потім поступово нарощуй темп, коли ситуація загостриться. Досліджуй язиком рот партнерки та дозволь пристрасті взяти гору.

Як ти зрозумів, найкраще для цього процесу підійде класична місіонерська позиція. Тут і зоровий контакт, і можливість цілуватися без перепон.

2. Зверни увагу на мову тіла

Кожен із нас має різні вподобання, коли мовиться про поцілунки. Якщо твоя партнерка відсторонюється або відчуває дискомфорт, сповільни темп або зміни підхід. Якщо їй це подобається, тобто вона реагує позитивно, покажи свої найкращі рухи та не соромся досліджувати й експериментувати.



Зверни увагу на те, як вона реагує на поцілунки / Фото Lookstudio

3. Використовуй руки

Не варто недооцінювати можливості рук під час поцілунку. Поцілунок – це не лише про контакт губ. Використовуй руки, щоб торкатися та пестити тіло своєї партнерки. Це допоможе посилити близькість та подарує вам обом максимальне задоволення.

4. Урізноманітнюй

Різноманітність – це спеція життя, і те ж саме стосується поцілунків під час сексу. Спробуйте різні види поцілунків, змінюйте темп та інтенсивність. Це зробить процес цікавим. І твоя партнерка однозначно буде вдячна тобі за можливість спробувати щось нове.



Додавай певної різноманітності поцілункам / Фото gpointstudio

5. Не забувай дихати

Коли стає гаряче та важко, легко забувати про дихання. Обов'язково роби глибокі вдихи між поцілунками, щоб уникнути запаморочення. Ти також можеш використовувати дихання партнерки як орієнтир для власного дихального ритму. А якщо ви удвох в одному ритмі, важке дихання може зробити настрій значно сексуальнішим.

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Не варто недооцінювати поцілунки. Під час сексу вони допомагають розслабитися, підтримувати необхідний між вами заряд. А ще це в рази посилює близькість між вами. Тож цілуйтеся на здоров'я.