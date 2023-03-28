Еротичний масаж збуджує та стимулює. Він посилює сексуальне задоволення. А найважливіше те, що він розслабляє та дарує заспокоєння. Особливо актуально після важкого робочого дня, коли думки про секс навідуються, але стрес часто їх блокує.

Читай також Улюблений напій у теплу пору року: 5 цікавих фактів і порад для поціновувачів Aperol Spritz

Далі ми назвемо кілька вагомих причин спробувати еротичний масаж. Гарантуємо, це заняття принесе лише користь вашій парі.

1. Сексуальне збудження

Еротичний масаж підвищує збудження та задоволення. Це може допомогти посилити кровообіг і циркуляцію крові в організмі, що призведе до кращого сексу. І тут усе логічно: чим більше ви збуджені, тим кращий секс у вас буде. Це також може допомогти вам дослідити ваші тіла та відкрити нові ерогенні зони та сексуальні вподобання.

2. Стрес і тривога

Доведено, що масаж загалом допомагає знизити рівень стресу і тривожності. Еротичний масаж, зокрема, може допомогти розслабитися і відпустити будь-яку напругу або занепокоєння, за які ви можете триматися. Це дозволить повністю насолодитися процесом. Після виснажливого дня еротичний масаж може стати чудовою подією, на яку можна з нетерпінням чекати.



Еротичний масаж дозволить зняти стрес і тривогу / Фото Cookie_studio

3. Інтимність і спілкування

Еротичний масаж вимагає високого рівня довіри та спілкування між партнерами. Займаючись глибоко чуттєвим масажем, ви можете покращити здатність повідомляти про бажання і потреби. Це може забезпечити більшу близькість та глибший зв'язок з партнером.

4. Сексуальна дисфункція

Хороший масаж може бути корисним інструментом для людей, які відчувають сексуальну дисфункцію. Він може допомогти збільшити приплив крові до статевих органів, що може допомогти при проблемах, пов'язаних з ерекцією. А ще це спосіб підвищити шанси отримати приголомшливий оргазм.

5. Усвідомлення тіла

Еротичний масаж може допомогти краще усвідомити своє тіло та його відчуття. Таке усвідомлення може призвести до більшої сексуальної впевненості та задоволення. Ви вдвох зможете усвідомити, що потрібно вашому тілу і чому воно віддає перевагу. Таке усвідомлення тіла дійсно дуже необхідне для того, щоб бути впевненим у собі в сексуальному плані.



Еротичний масаж може допомогти краще пізнати своє тіло / Фото valuavitaly

6. Емоційний і фізичний добробут

Це може вивільнити ендорфіни в організмі, які є природними підсилювачами настрою. Це також може допомогти поліпшити фізичне самопочуття, зменшуючи м'язову напругу і біль. Якщо твоя партнерка щаслива з тобою розумово та емоційно, це відобразиться і на її тілі. Тобі ж достатньо заглянути їй у вічі. Повір, вони розкажуть усе за себе.

Варте уваги Відклади на ранок: 5 причин, чому з сексу краще починати свій день, а не закінчувати

Еротичний масаж – те, що може стати відмінною прелюдією. Або ж просто варіантом чудово провести час разом, коли хочеться інтимної близькості, але не сексу. І чим би він не закінчився, головне пам'ятати, що вам у моменті має бути класно. Радше так: гарантуємо, що ви отримаєте задоволення!