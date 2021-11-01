"Правда або дія": захоплива гра для цікавого дозвілля

"Правда або дія" – оригінальна забава, яка сподобається великим компаніям. Часто її практикують діти або підлітки, але й дорослі можуть розважитися таким чином. Ще один варіант – зібратися парами за пляшкою вина і пограти в цю американську гру. Питання для "Правда або дія" і завдання варіюються відповідно до віку гравців, є маса різновидів для будь-яких ситуацій.

"Правда або дія": сенс і правила

Ця забава відома ще з сімнадцятого століття і не втратила актуальності й дотепер. Ви можете часто бачити в американських фільмах, як підлітки або дорослі веселяться над цікавими питаннями для "Правди або дія", які вирішують подальший розвиток кінострічки.

Читайте також Що потрібно робити разом зі своєю коханою, щоб зміцнити стосунки

Грати в цю гру надзвичайно просто. Присутні зручно всідаються (бажано в коло) і крутять порожню пляшку від спиртного. Той, на кого вказує горлятко, повинен обрати: відповісти чесно на питання чи виконати якусь дію, якщо він хоче промовчати. Дно пляшки вказує на того, хто буде придумувати питання і завдання.

Суть гри в тому, щоб змусити гравця обирати, придумавши каверзне питання і складне завдання. На цьому етапі гравцю, в бік якого повернулося горлятко, потрібно вирішити: чи достатньо особистою буде його відповідь або краще виконати дію.

Зазвичай гравці придумують складні або безглузді завдання, щоб компанія могла повеселитися. Після виконання завдання або відповіді до гравця переходить право бути ведучим. Тут немає переможців або переможених, оскільки суть питань і завдань для гри "Правда або дія" полягає в тому, щоб добре повеселитися в компанії.

Гра дозволяє добряче повеселитись / Фото manofmany

Перелік запитань для "Правда або дія"

Фішка гри в тому, що люди часто не хочуть говорити правду на догоду власної гідності. Тому потрібно ставити такі запитання, щоб гравці не хотіли на них відповідати, але виконували смішні завдання.

При цьому важливо не ставити компрометуючих запитань, що стосуються інших учасників. Адже, якщо гравець обере правду, а відповідь чимось зачепить інших учасників, скандалу (а то й бійки) не уникнути.

Тому рекомендуємо ретельно думати та зважувати, чи варто ставити конкретні запитання для гри "Правда або дія". Наводимо приклади найцікавіших і найоригінальніших запитань за категоріями.

Цікаві запитання

Їх суть зводиться до того, щоб розвеселити публіку. Зазвичай це безглузді запитання або забавні факти з дитинства гравця. Не забувайте про коректність під час складання таких запитань, адже те, що здається вам смішним, може зачепити гравців. Наводимо перелік кумедних питань для "Правда або дія":

Які твої перші слова після пробудження? Яка кількість треба єдинорогів, щоб слон перейшов в контратаку? Яке твоє найсмішніше повідомлення на телефоні від коханого (коханої)? Назви найжахливіше прізвисько у твого коханого (коханої), яке ти придумав. Назви найсмішніший факт із твоїх шкільних років. У тебе, напевно, було безглузде побачення в житті? Яке? Ти часто обманював вчителів у дитинстві? Розкажи найкурйозніший випадок. Назви найсмішніший факт, який ти можеш розповісти про людину зліва. Одягни людину зліва (можна поекспериментувати з чужим одягом, зі шторами або пледами). Скільки разів ти зазвичай гикаєш? Розкажи найсмішніший випадок, пов'язаний із твоїм начальством. Ти виправляв оцінки в щоденнику? Якщо так, розкажи як. Якщо ні, розкажи кумедні випадки, пов'язані з оцінками в школі. Чому ти робиш ... (тут треба вставити якусь кумедну звичку людини). Як би ти тікав від лева, що втік із зоопарку? Що робити, якщо ти заходиш в автобус, а тебе придавила банками та сумками бабуся, що стоїть? Скільки треба свистіти, щоб не було грошей? Розкажи кумедну історію, яка трапилась з твоїм другом. Чи зміг би підійти познайомитися до людини, яка старша за тебе на 10 років? Як би це зробив? Розкажи про свою найдивнішу звичку. Розкажи про мрію дитинства. Який найнезручніший момент із твоєю участю застали родичі? В який смішній речі ти лягав спати? На який найтриваліший термін ти залишався без душу? Яка була найдурніша річ, до якої ти прив'язався і не міг з нею розлучитися? Твоя найбезглуздіша мрія? Яка вона? Назви непотрібні речі, які ти б хотів викинути з голови. Як би ти поводився в ситуації, коли в один момент всі люди почали б ходити на головах? Розкажи про свої найулюбленіші дитячі іграшки. Чи доводилося бігти швидше додому після того, як покуштував їжі, термін придатності якої сплив?

Каверзні запитання

Їх суть – вивідати щось пікантне у гравця. Вони можуть бути відвертими та навіть еротичними. І запитання для гри "Правда або дія" хлопцеві будуть відрізнятися від тих, які можна поставити дівчині. Наводимо приблизний перелік:

Яку частину свого тіла ти вважаєш найсексуальнішою? Хто з суперників по грі нагадує твій ідеал? Яким був твій перший поцілунок? Ти зустрічався з людиною, яка перебувала в стосунках? Ти виходив колись на вулицю без спідньої білизни? Відчуваєш сором за щось? Якби можна було завести особистого раба, кого б ти вибрав зі знайомих? У тебе є стратегія зі зваблення? Яка? Назви одну річ, яку ти б узяв на безлюдний острів. Розкажи про свої найогидніші та найкращі стосунки. Ти часто брешеш людям? Про що зазвичай? З ким із зірок ти б охоче пішов на побачення? Назви розмір своєї зарплати. Відчував колись пристрасть до дівчини (хлопця) свого друга (подруги)? Який чоловічий (жіночий) вигин тіла для тебе максимально сексуальний? На яку тварину ти схожий в ліжку? Що тебе дратує в людях? Ти відмовляв комусь в побаченні через його/її зовнішній вигляд? Ти зраджував своєму партнеру з іншим? Почав би відносини з багатою людиною заради грошей? Чи зміг би порушити закон або вбити когось, щоб врятувати близьких людей? Ти задоволений своїм життям? Ти слухаєш мозок або серце? Хто керує твоїми вчинками? Хто в родині повинен бути головнішим: чоловік або жінка? Чи зміг би вступити в шлюб із некрасивою і дурною дружиною (чоловіком), але зі зв'язками в суспільстві? Чи зміг би приворожити людину, яку сильно любиш, але ти їй байдужий? У коханні всі засоби хороші або є винятки? Ти розчаровувався в коханих людях? Пробачив би зраду? Як думаєш, ти здатний любити?

Щоб було цікавіше, придумуйте цікаві завдання / Фото freepik

Запитання, які змусять відкритися

Суть таких запитань – зрозуміти, яка людина насправді. Вони можуть вивести на чисту воду або продемонструвати людські якості. Питання для підлітків в "Правда або дія" підбирайте максимально коректними, не забувайте про це. Наводимо приклади:

Яка зірка для тебе сексуальна і чому? Слабо зізнатися, скільки важиш? Якби у тебе була можливість запитати що завгодно в одного з людей в кімнаті, і він би дав чесну відповідь, кому б ти адресував запитання? Розкажи про найкумеднішу ситуацію, в якій ти опинився? Ти облизуєш тарілку після їжі? Ти страждаєш від шкідливих звичок? Яких? Розкажи про свій перший нік у соцмережах: яким він був і чому? Яка твоя тотемна тварина і чому? Скільки дітей ти хочеш? А якщо не хочеш, чому? Розкажи про кар'єру мрії для тебе. Що вибереш: кава або чай? Співаєш в душі? Танцюєш, поки ніхто за тобою не спостерігає? Яка частина тіла найсексуальніша у ... (назвати ім'я присутнього)? Тобі все в собі подобається? Або хочеш щось змінити? Бувало так, що крав книгу з бібліотеки (ненавмисно або навмисно)? Назви найулюбленішу страву. Чи зміг би ти вбити людину без вагань за щось конкретне? У тебе є залізні принципи? Чому ти не виконав якусь мрію, здійсненням якої марив? Що тобі завадило? Часто доводиться обманювати? Коли був останній раз? Легко знаходиш спільну мову з жінками? (Для чоловіків) Чи легко тобі дружити з чоловіками? (Для жінок) Тобі можна безкоштовно отримати одну річ. Якою вона буде? Розкажи найстрашнішу таємницю, яку тобі довіряли.

Запитання про любов

Запитання для "Правда або дії" про любов – найцікавіші. Ви можете дізнатися про почуття присутніх або в процесі може скластися пара. Наводимо кілька прикладів:

Що тебе приваблює в хлопці (дівчині) насамперед? Який твій ідеал? Кого з учасників гри ти вважаєш сексуальним? Ти б запропонував руку і серце комусь із гравців? Кому? На які риси (речі) ти звертаєш увагу в дівчині (хлопцеві) насамперед? Які твої риси характеру стануть перешкодою для відносин? Бувало так, що плакав через те, що сумуєш? Тобі відмовляли у побаченні? Як вважаєш, хто з гравців, які сидять в кімнаті вправні в ліжку? А хто з них вміє майстерно цілуватися? З ким із тих, хто сидить в кімнаті, ти готовий відправитися на побачення без вагань? Ти хотів коли-небудь змінити свою стать? У кого з гравців ти таємно закоханий? Кому ти розповів про свою симпатію, а тобі відмовили? Опиши своє перше враження про ... (вказати на людину, що сидить в кімнаті). Ти шкодуєш, що твої попередні стосунки не склалися? Відносини не можуть існувати без ...? Чи зміг би ти жити з батьками свого обранця? Хто найдосвідченіший з усіх твоїх колишніх? Чи ти рахував своїх статевих партнерів? Була закоханість у виховательку в садку? (Для хлопців) Подобався якийсь учитель у школі? (Для дівчат) Чи була така людина у твоєму житті, якій ти побоявся зізнатися в почуттях, і тепер гірко каєшся? Закохувався з першого погляду? Якщо так, то в кого? Можеш поцілувати когось з гравців? Всі чоловіки хочуть тільки одного? Чого? Що для дівчини (чоловіка) найголовніше, як думаєш? Чи були у тебе колись сексуальні фантазії про когось із присутніх? Кому першому допоможеш: дівчині чи мамі? (Для чоловіка) Якщо батько буде проти твоїх стосунків з обранцем, як вчиниш? (Для дівчини)

Дії

Якщо питання для друзів в "Правда або дія" ставлять людину в глухий кут, вона може виконати те, що загадує ведучий. Наводимо приклади класних дій:

Випий чарку алкоголю і закуси своїм ліктем (напідпитку друзі можуть і забути, що власний лікоть вкусити неможливо). Поцілуй людину, яка знає кумедний курйоз із твого життя. Станцюй під акомпанемент, який оберуть інші грають (тут важливо обрати максимально смішну музику і запропонувати безглуздий танець, наприклад, стриптиз під Вєрку Сердючку). Покатай на собі когось верхом. Вийди на вулицю і запитай у перехожих, чи не хочуть вони з тобою побратися. Дай уроки спокушання, використовуючи когось з гравців. Спародіюй будь-якого учасника гри (не забувайте про коректність). Спробуй крутити ногою в одну сторону, а рукою – у зворотній. Замри на одній нозі стільки, скільки зможеш, і при цьому голосно кукурікай (якщо у вас пильні сусіди, краще кукурікати тихіше). З'їж цілий лимон або гострий перець. Покажи місячну ходу Майкла Джексона або, як б'ється Макгрегор на рингу. Встань на стілець і заспівай улюблену пісню дитинства (або прочитай вірш). Перевдягнися в одяг присутніх і зроби модний показ (у цьому завданні цікаво одягати чоловіків в жіночий одяг). Укуси за ногу когось з присутніх у приміщенні. Відправ зізнання у коханні п'яти номерам телефону. Вийди на подвір'я і заспівай гімн. Виверни одяг навиворіт і сиди так до кінця вечора. Покажи, як сміється диявол. Покажи п'яного хом'ячка, що зустрівся з тигром. Покажи фокус (якщо не знаєш, придумай його). Обгавкай перехожих із вікна. Станцюй, як на твій погляд танцюють нанайці. З'їж якусь їжу за певний час. Покажи, як чистять зуби гіпопотами. Заспівай улюблену пісню з мікрофоном. Проковтни щось несмачне (що саме – обирають гравці). З'їж два несумісних предмети (наприклад, оселедець із цукром). Поклич сусідку голосом її родича і примусь повірити тобі. Помасажуй спину комусь з учасників. Покажи шимпанзе, що втік із зоопарку. Зав'яжи очі та знайди когось на дотик у приміщенні. Дай можливість ведучому відправити з твоїх соціальних мереж будь-яке повідомлення тому, кому він забажає. Покажи відому особистість. Придумай і розкажи історію зі словами: "єнот", "серпантин", "катер", "поцілунок" (слова можна задавати будь-які, головне, щоб вони не поєднувались між собою). Склади на ходу пісню про тих, хто сидить в приміщенні, та заспівай. Придумай кумедні рими до імен всіх, хто знаходиться в приміщенні. Станцюй шкільний вальс. Розіграй когось із присутніх, щоб тобі повірили. Вийди на вулицю і розмовляй із людьми вигаданою мовою. Назви переваги кожного з присутніх.

Як бачите, є безліч варіантів запитань для "Правда або дії". Ви можете використовувати наведені вище або придумати свої. У будь-якому випадку найголовніше в таких іграх – веселощі. Тому не переборщіть із підтекстами та натяками, намагайтеся, щоб гра пройшла на дружній ноті.