"Правда или действие": смысл и правила

Эта забава известна еще с семнадцатого века и не утратила актуальности и по сей день. Вы можете часто видеть в американских фильмах, как подростки или взрослые веселятся над интересными вопросами для "Правды или действие", которые решают дальнейшее развитие киноленты.

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Играть в эту забаву чрезвычайно просто. Собравшиеся удобно усаживаются (желательно в круг) и крутят пустую бутылку от спиртного. На кого указывает горлышко, должен выбрать: ответить честно на вопрос или выполнить какое-то действие, если он хочет умолчать. Дно бутылки указывает на того, кто будет придумывать вопросы и задачи.

Фишка игры в том, чтобы заставить игрока выбирать, придумав каверзный вопрос и сложную задачу. На этом этапе играющему, в сторону которого повернулось горлышко, нужно решить: достаточно ли личным будет его ответ или лучше выполнить действие.

Обычно играющие придумывают сложные или нелепые задачи, чтобы компания могла повеселиться. После выполнения задачи или ответа к играющему переходит право быть ведущим. Здесь нет победителей или проигравших, поскольку суть вопросов и заданий для игры "Правда или действие" заключается в том, чтобы хорошо повеселиться в компании.

Игра позволяет хорошо повеселиться / Фото manofmany

Перечень вопросов для "Правда или действие"

Фишка игры в том, что люди часто не хотят говорить правду в угоду собственному достоинству. Поэтому нужно задавать такие вопросы, чтобы игроки не хотели на них отвечать, но выполняли забавные задания.

При этом важно не задавать компрометирующих вопросов, касающихся других участников. Ведь, если игрок выберет правду, а ответ чем-то зацепит других участников, скандала (а то и драки) не избежать.

Поэтому рекомендуем тщательно думать и взвешивать, стоит ли задать конкретные вопросы для игры "Правда или действие". Приводим примеры самых безобидных и оригинальных вопросов по категориям.

Забавные вопросы

Их суть сводится к тому, чтобы развеселить публику. Обычно это нелепые вопросы или забавные факты из детства игрока. Не забывайте о корректности при составлении таких вопросов, ведь то, что кажется вам смешным, может задеть игроков. Приводим перечень забавных вопросов для "Правда или действие":

Твои первые слова после пробуждения? Какое количество надо единорогов, чтоб слон перешел в контратаку? Какое твое самое забавное сообщение на телефоне от любимого (любимой)? Наиболее ужасное прозвище у твоего любимого (любимой), которое ты придумал? Самый забавный факт из твоих школьных лет? У тебя, наверняка, было нелепое свидание в жизни? Какое? Ты часто обманывал учителей в детстве? Расскажи наиболее курьезный случай. Самый забавный факт, который ты расскажешь о человеке слева? Условно наряди человека справа (можно поэкспериментировать с чужой одеждой, со шторами или пледами). Сколько раз ты обычно икаешь? Расскажи самый смешной случай, связанный с твоим начальством. Ты исправлял оценки в дневнике? Если да, расскажи как. Если нет, расскажи забавные случаи, связанные с оценками в школе. Почему ты делаешь…(здесь задающий вопрос должен вставить какую-то забавную привычку человека). Как бы ты убегал от сбежавшего из зоопарка льва? Что делать, если ты заходишь в автобус, а тебя придавила банками и сумками стоящая рядом бабушка? Сколько нужно свистеть, чтобы не было денег? Расскажи самую забавную историю, в которую вы вляпались с приятелем? Смог бы подойти познакомиться к человеку, который старше тебя на 10 лет? Как бы это сделал? Поведай о своей наиболее странной привычке. Расскажи о мечте детства? Самой-самой главной. Какой наиболее неловкий момент с твоим участием застали родственники? В какой смешной вещи ты ложился спать? На какой самый длительный срок ты оставался без душа? Какая была наиболее глупая вещь, к которой ты привязался и не мог с ней расстаться? Твоя самая нелепая мечта? Какая она? Назови бесполезные вещи, которые ты бы хотел выбросить из головы. Как бы ты себя вел, если бы в один момент все люди начали ходить на головах? Сколько нужно раз посвистеть, чтобы у всех людей в мире не было денег? Расскажи о своих самых любимых детских игрушках. Приходилось ли бежать скорее домой после того, как отведал испорченной еды?

Каверзные вопросы

Их суть – выведать что-то пикантное у игрока. Они могут быть откровенными и даже эротичными. И вопросы для игры "Правда или действие" парню будут отличаться от тех, о которых можно спросить у девушки. Приводим примерный перечень:

Какую часть своего тела ты считаешь самой сексуальной? Кто из соперников по игре больше всего напоминает твой идеал? Каким был твой первый поцелуй? Ты встречался с человеком, который состоял в отношениях? Ты выходил когда-то на улицу без нижнего белья? Испытываешь стыд за что-то? Если бы можно было завести личного раба, кого бы ты выбрал из знакомых? У тебя есть стратегия по соблазнению? Какая? Одна вещь, которую ты бы взял на остров без людей? Расскажи о своих самых отвратительных и самых лучших отношениях. Ты часто лжешь людям? О чем обычно? С кем из звезд ты бы охотно пошел на свидание? Скажи размер своей зарплаты. Чувствовал когда-то страсть к девушке (парню) лучшего друга (подруги)? Какой мужской (женский) изгиб тела для тебя максимально сексуален? На какое животное ты похож в постели? Что тебя выводит из себя в людях? Ты отказывал кому-то в свидании из-за его внешнего вида? Ты изменял своему партнеру с другим? Начал бы отношения с богатым человеком ради денег? Смог бы нарушить закон или убить кого-то, чтобы спасти близких людей? Ты доволен своей жизнью? Ты слушаешь мозг или сердце? Кто руководит твоими поступками? Кто в семье должен быть главнее: мужчина или женщина? Смог бы вступить в брак с некрасивой и глупой женой (мужем), но со связями в обществе? Смог бы приворожить человека, которого сильно любишь, но ты ему безразличен? В любви все средства хороши или есть исключения? Ты разочаровывался в любимых? Простишь измену? Как думаешь, ты способен любить?

Чтобы было интереснее, придумывайте интересные задания / Фото freepik

Вопросы, которые заставят открыться

Суть таких вопросов – понять, какой человек на самом деле. Они могут вывести на чистую воду или продемонстрировать человеческие качества. Вопросы для подростков в "Правда или действие" подбирайте максимально корректными, не забывайте об этом. Приводим примеры:

Какая звезда для тебя сексуальная и почему? Слабо признаться, сколько весишь? Если бы у тебя была возможность спросить что угодно у одного из людей в комнате, и он бы дал честный ответ, кому бы ты адресовал вопрос? Расскажи о самой забавной шутке, которую над тобой проворачивали друзья? Ты облизываешь тарелку после еды? Ты страдаешь от вредных привычек? Каких? Расскажи о своем первом нике в соцсетях: каким он был и почему? Какое твое тотемное животное и почему? Сколько детей ты хочешь? А если не хочешь, почему? Расскажи о карьере мечты для тебя. Что выберешь: кофе или чай? Поешь в душе? Танцуешь, пока никто за тобой не наблюдает? Какая часть тела самая сексуальная у…(назвать имя присутствующего)? Тебе все в себе нравится? Или хочешь что-то изменить? Бывало так, что крал книгу из библиотеки (нечаянно или намеренно)? Назови самое любимое блюдо. Убьешь человека без колебаний за что-то конкретное? У тебя есть нержавеющие принципы? Почему ты не исполнил какую-то мечту, осуществлением которой бредил? Что тебе помешало? Часто приходится идти на обман? Когда был последний раз? Легко находишь общий язык с женщинами? (Для мужчин) Легко ли тебе дружить с мужчинами? (Для женщин) Тебе можно бесплатно получить одну вещь. Какой она будет? Расскажи самую страшную тайну, которую тебе доверяли.

Вопросы про любовь

Вопросы для "Правда или действия" про любовь – самые интересные. Вы можете узнать о чувствах присутствующих или в процессе может сложиться пара. Приводим несколько примеров:

Что тебя привлекает в парне (девушке) первым делом? Какой твой идеал? Кого из рядом сидящих ты считаешь сексуальным? Ты бы предложил руку и сердце кому-то из рядом сидящих? Кому? На какие черты (вещи) ты обращаешь внимание в девушке (парне)? Какие твои черты характера станут преградой для отношений? Бывало так, что плакал из-за того, что скучаешь? Тебе отказывали на предложение о свидании? Как считаешь, кто из сидящих в комнате хорош в постели? А кто из них умеет мастерски целоваться? С кем из сидящих в комнате ты готов отправиться на свидание без промедления? Ты хотел когда-нибудь изменить свой пол? В кого из находящихся в комнате ты тайно влюблен? Кому ты рассказал о своей симпатии, а тебя отвергли? Опиши свое первое впечатление о… (указать на человека, сидящего в комнате). Ты жалеешь, что твои предыдущие отношения не сложились? Отношения не могут существовать без...? Смог бы ты жить с родителями своего избранника? Кто самый опытный из всех твоих бывших? Считал своих половых партнеров? Была влюбленность в воспитательницу в садике? (Для парней) Нравился какой-то учитель в школе? (Для девушек) Был такой человек, которому побоялся признаться в чувствах и теперь горько раскаиваешься? Влюблялся с первого взгляда? Если да, то в кого? Можешь поцеловать любого сидящего здесь? Все мужчины хотят только одного? Чего? Что для девушки (мужчины) главнее всего, как думаешь? Были ли у тебя когда-то сексуальные фантазии на мой счет? Кому первому поможешь: девушке или маме? (Для мужчины) Если отец будет против твоих отношений с избранником, как поступишь? (Для девушки)

Действия

Если вопросы для друзей в "Правда или действие" ставят человека в тупик, он может выполнить то, что загадывает ведущий. Приводим примеры классных действий:

Выпей рюмку алкоголя и закуси своим локтем (подвыпившие друзья могут и забыть, что собственный локоть укусить невозможно). Поцелуй человека, который знает забавный курьез из твоей жизни. Станцуй под аккомпанемент, который выберут другие играющие (здесь важно выбрать максимально смешную музыку и предложить нелепый танец, например, стриптиз под Верку Сердючку). Покатай на себе кого-то верхом. Выйди на улицу и спроси у прохожих, не хотят ли они с тобой обручиться. Дай уроки соблазнения, используя кого-то из находящихся в комнате. Спародируй любого сидящего здесь (не забывайте о корректности). Попробуй крутить ногой в одну сторону, а рукой – в обратную. Замри на одной ноге столько, сколько сможешь, и при этом громко кукарекай (если у вас бдительные соседи, лучше кукарекать потише). Съешь целый лимон или острый перец. Покажи лунную походку Майкла Джексона или как дерется Макгрегор на ринге. Встань на стул и спой любимую песню детства (или прочитай стихотворение). Переоденься в одежду присутствующих и устрой модный показ (в этой задаче интересно одевать мужчин в женскую одежду). Укуси за ногу любого присутствующего в помещении. Отправь признание в любви пяти номерам из справочника. Выйди во двор и спой гимн. Выверни одежду наизнанку и сиди так до конца вечера. Покажи, как смеется дьявол. Изобрази выпившего хомячка, встретившегося с тигром. Продемонстрируй фокус (если не знаешь, придумай его). Обгавкай прохожих из окна. Станцуй, как на твой взгляд танцуют нанайцы. Съешь какую-то еду на условленное время. Покажи, как чистит зубы гиппопотам. Спой любимую песню с микрофоном. Проглоти что-то невкусное (придумывают сидящие в комнате). Съешь два несовместимых предмета (например, селедку с сахаром). Позови соседку голосом ее родственника и заставь поверить тебе. Помассируй спину любому, сидящему в помещении. Покажи шимпанзе, сбежавшего из зоопарка. Завяжи глаза и найди кого-то на ощупь в помещении. Дай возможность ведущему отправить с твоих социальных сетей любое сообщение тому, кому он пожелает. Изобрази известную личность. Придумай и расскажи историю из слов: "енот", "серпантин", "катер", "поцелуй" (слова можно задавать любые, главное, чтобы они были не сочетающимися между собой). Сочини на ходу песню о тех, кто сидит в помещении, и напой. Придумай забавные рифмы к именам всех находящихся в помещении. Станцуй школьный вальс. Разыграй кого-то из присутствующих, чтобы тебе поверили. Выйди на улицу и разговаривай с людьми на выдуманном языке. Назови достоинства каждого из присутствующих.

Как видите, есть масса вариантов вопросов для "Правда или действия". Вы можете использовать приведенные выше или придумать свои. В любом случае самое главное в таких играх – веселье. Поэтому не переборщите с подтекстами и намеками, старайтесь чтобы игра прошла на дружественной ноте.