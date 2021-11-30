Прикрила тіло листками: супермодель Кендіс Сванепул знялася в еротичній фотосесії
Джерело:інстаграм Кендіс Сванепул
Кендіс Сванепул – одна з тих красунь, за якими ми обожнюємо слідкувати в інстаграмі. І тут немає нічого дивного, адже супермодель знається на тому, що найбільше подобається її прихильникам.
От, наприклад, світлини, на яких вона позує абсолютно голою. Один з таких кадрів красуня виклала в інстаграмі, що не на жарт розбурхало користувачів мережі. Гайда насолоджуватися порцією спокуси разом з Men 24!
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Як ти вже зрозумів, своє голе тіло Кендіс Сванепул прикрила листками. І це просто неймовірна естетична насолода, від якої справді дуже складно відірвати погляду.
"Природа – найкращий дизайнер", – написала вона під публікацією.
І з цим складно посперечатися. Підтримують думку супермоделі її підписники. Вони були максимально щедрими не лише на лайки, а й коментарі. Традиційно лови найкращі з них:
- "Чарівна богиня";
- "Ти просто приголомшлива";
- "Твоя бездоганність не знає меж";
- "Кендіс, ти дуже гаряча";
- "Від цього фото неможливо відірвати погляду";
- "Твоя природна краса заворожує";
- "Скажи мені: "А ти точно не інопланетянка?".
Супермодель Кендіс Сванепул знялася повністю голою / Фото з інстаграму Сванепул
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У нас теж іноді виникає підозра, що Кендіс Сванепул не з нашої планети. Але це не заважає нам бути підписаними на неї в інстаграмі. Тож не полінуйся і ти долучитися до її армії прихильників. Гарантуємо, тобі сподобаються фотографії, які регулярно з'являються на її сторінці в інстаграмі.