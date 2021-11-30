Прикрыла тело листьями: супермодель Кэндис Сванепул снялась в эротической фотосессии
Источник:инстаграм Кендис Сванепул
Кэндис Сванепул – одна из тех красавиц, за которыми мы обожаем следить в инстаграме. И здесь нет ничего удивительного, ведь супермодель разбирается в том, что больше всего нравится ее поклонникам.
Вот, например, фотографии, на которых она позирует совершенно голая. Один из таких кадров красавица выложила в инстаграме, что не на шутку взбудоражило пользователей сети. Айда наслаждаться порцией соблазна вместе с Men 24!
Примечательно Национальный день клюквы: крутые коктейли, на которые вдохновила эта ягода
Как ты уже понял, свое голое тело Кэндис Сванепул прикрыла листьями. И это просто невероятное эстетическое наслаждение, от которого действительно очень сложно оторвать взгляд.
"Природа – лучший дизайнер", – написала она под публикацией.
И с этим сложно поспорить. Поддерживают мнение супермодели ее подписчики. Они были максимально щедры не только на лайки, но и комментарии. Традиционно, лови лучшие из них:
- "Волшебная богиня";
- "Ты просто потрясающая";
- "Твоя безупречность не знает границ";
- "Кэндис, ты очень горячая";
- "От этого фото невозможно оторвать взгляда";
- "Твоя природная красота завораживает";
- "Скажи мне: "А ты точно не инопланетянка?"
Супермодель Кэндис Сванепул снялась полностью голой / Фото с инстаграма Сванепул
Наслаждайся Показала подписчикам скрытые родинки: модель Алексина Грэм снялась топлес
У нас тоже иногда возникает подозрение, что Кэндис Сванепул не с нашей планеты. Но это не мешает нам быть подписанными на нее в инстаграме. Так что не поленись и ты приобщишься к ее армии поклонников. Гарантируем, тебе понравятся фотографии, которые регулярно появляются на ее странице в инстаграме.