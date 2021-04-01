Про що думають чоловіки, щоб довше протриматися під час сексу

Збудження – ресурс, тому необхідно ставитися до нього заощадливіше. Але що ж робити, якщо на тебе очікує справжній секс-марафон. Напередодні вихідних розповідаємо, які думки допомагають протриматися якомога довше під час сексу. Візьми на озброєння.

Можна, звичайно ж, виконувати безліч вправ, які допомагають зробити заняття сексом тривалим процесом. А ще можна забити собі голову не надто сексуальними думками, які допоможуть відтермінувати оргазм. Тож до твоєї уваги ТОП думок, які навідують чоловіків під час сексу, щоб зробити цей процес тривалішим.

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1. Про математику

Або все, що пов'язано з нею. Безсумнівно, такі думки вимагають усієї нашої уваги. Під час думок про математику залучається наша аналітична й раціональна частина мозку, тобто ліва півкуля. Тож ця хитрість допоможе відтермінувати еякуляцію, зробивши заняття сексом довшим.



Можеш взяти на озброєння, наприклад, табличку множення / Фото Unsplash

2. Про сплату податків

Роздуми про завдання, які повинен виконати кожен дорослий, так чи інакше, змусять тебе трохи послабити збудження. Ти зосередишся на тому, коли потрібно сплатити податки, а також, яку суму необхідно викласти за поточний квартал. До слова, якщо ти не забув, то у квітні на нас очікує оплата податків. Тож можеш сміливо подумати про них під час майбутнього секс-марафону.

3. Ефективне дихання

Ще один варіант відтермінувати еякуляцію – зосередитися на диханні. Тобі потрібно робити глибокі та повільні вдихи та видихи. Вони дозволять зробити заняття сексом тривалішим.

4. Думки про партнерку

У цьому випадку слід зосередитися на характері другої половинки, її манерах і звичках. Але ми наполегливо не рекомендуємо зосереджувати увагу на волоссі, яке вона залишає у душі. Такі думки можуть узагалі наламати дров, а не відтермінувати оргазм.

5. Про футбольний матч

Ти можеш аналізувати нещодавній матч України проти Казахстану. Що стало причиною нічийного рахунку в поєдинку з командою, на яку геть ніхто не ставив? Така концентрація дозволить довше протриматися у ліжку, адже твоя голова буде зайнята іншими думками.



Можеш подумати про футбольний матч улюбленої команди / Фото Unsplash

6. Про її рідних

Справжні сміливці можуть думати про рідних своєї коханої. Уяви собі відпустку на морі у компанії її мами. Але ми не рекомендуємо зловживати такими думками, якщо ти не хочеш, щоб спекотна ніч стала провальною.

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А про що ти думаєш, якщо потрібно протриматися якомога довше у ліжку? Якщо нічого не спадає на думку, то можеш сміливо взяти на озброєння поради, якими ми поділилися. З їхньою допомогою ти зможеш сміливо влаштовувати собі справжні секс-марафони!