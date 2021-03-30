Цього разу ми тут зібралися, щоб прокачати твої сексуальні вміння. До твоєї уваги круті секс-пози, про які ти однозначно не чув. З їхньою допомогою ти зможеш урізноманітнити своє інтимне життя. Гайда пробувати уже цієї ночі.

Ці секс-пози допоможуть не лише додати певної пікантності вашим інтимним стосункам. Ти ще й матимеш можливість отримати ще більше задоволення від цього приємного процесу. Тож спробуй додати їх до свого сексуального розпорядку.

Це цікаво 5 технік Камасутри, які дозволяють отримати більше задоволення від сексу в місіонерській позі

1. Спокійний бал

Для цієї пози ти повинен сісти на підлогу. Бажано її чимось постелити, щоб не замерзнути під час заняття сексом. Твоїй же партнерці потрібно сісти на тебе спиною до обличчя. Потім вона повинна трішки відхилитися вперед і охопити твої ступні. Після цього партнерка може спокійно і впевнено ковзати вперед і назад, погойдуючись.



Поза спокійний бал підходить для повільного сексу / Ілюстрація Thomas Jussenhofen-Holz

Твоя ж задача – міцно тримати її стегна, пестити клітор, груди, цілувати шию.

Ця секс-позиція не підходить для різких рухів. Ваш секс повинен бути плавним і розміреним. Краще розтягувати задоволення, насолоджуючись одне одним сповна. Не дарма ж позиція називається спокійний бал.

2. Віденська устриця

У цій модифікації місіонерської пози партнерка схрещує ноги за твоєю головою. І не потрібно ніяких складнощів. Ця позиція особливо сподобається тобі, адже вона передбачає глибоке проникнення. Також ти можеш підтримувати зоровий контакт зі своєю коханою, а також цілувати її.



Віденська устриця – модифікація місіонерської позиції / Ілюстрація Thomas Jussenhofen-Holz

У цьому положенні легко дістатися до точки G. Але потрібно пам'ятати про те, що вона не є фізично простою, тож не всі зможуть довго у ній протриматися.

Ми рекомендуємо почати секс-марафон з цієї позиції, а потім уже перейти, наприклад, на звичайну місіонерську. Це дозволить не лише продовжити отримування задоволення, а й дасть можливість трішки перепочити.

Тож можеш спробувати ці секс-пози цієї ночі. Експериментуй, пробуй щось нове, а також не забувай про те, що у сексі не повинно бути одноманітності.

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