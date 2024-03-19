Теми табу на першому побаченні, якщо не хочеш, щоб воно було останнім

Чи знаєш ти, про що не варто говорити на першому побаченні? Які теми краще залишити для майбутніх зустрічей? Спробуймо разом розібратися.

Хоча на перших побаченнях може здатися, що розповісти все на першому побаченні – це чудова тактика, експерти у сфері стосунків мають зовсім іншу думку. І вони роблять це, бо мають багаторічний досвід, тому краще прислухатися до них.

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Ми всі вже знаємо, що ми не всі однакові, і що не всі відчувають себе комфортно, обговорюючи певні моменти. І все ж здається, що є люди, які думають, що на першому побаченні вони можуть говорити про все, що завгодно. Це не так, якщо ти дійсно зацікавлений у комусь і хочеш мати можливість зустрітися знову.

Це підтверджує дослідження, проведене Хе Ен Лі та ін. у 2020 році, в якому вони перевірили, як понад сотня піддослідних реагували, коли вперше розмовляли з незнайомцем і згадували так звані "табуйовані теми". Результат? Звісно, не позитивний.

Про що не варто говорити на першому побаченні

Дослідження показало, що люди часто відчувають дискомфорт, коли незнайомець розповідає про себе більше, ніж зазвичай. Не тільки тому, що вони не звикли до цього, але й тому, що в таких ситуаціях учасники відчували "тиск", щоб розкрити ті ж деталі, навіть якщо вони не хотіли або не були готові до цього.

Насправді, як зазначає експерт з поведінки Венді Л. Патрік (Wendy L. Patrick), дослідники виявили, що зосередженість на правильних темах (звідки ви родом, чим займаєтеся, вподобання, хобі...) призводить до того, що тебе сприймають як більш "привабливого та компетентного".



Є чотири теми, які на першому побаченні варто оминати / Фото Drazen Zigic

Тому теми, яких слід уникати на першому побаченні, та й взагалі на будь-якій першій зустрічі, романтичній чи ні, – це секс, релігія, політика і гроші. Незалежно від того, наскільки сильно тебе приваблює людина, якщо ти щойно познайомився з нею (і не шукаєш стосунків на одну ніч), розпитування про її сексуальні уподобання не принесе тобі багато користі.

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Те ж саме стосується економічних, релігійних чи політичних питань... Якщо це саме ті теми, яких ти завжди намагаєшся уникати за різдвяною вечерею, навіщо підіймати їх на першому побаченні? Залиш їх на інший раз, коли буде більше довіри і інформація буде надходити природно, тоді буде більший успіх.