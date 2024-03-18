Розуміння і розпізнавання цих "червоних прапорців" допоможе тобі розвинути мислення, спрямоване на зміни і прогрес у стосунках. Нижче ми перерахували п'ять ознак того, що ти і є тим самим "червоним прапором" у стосунках.

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Ти не дотримуєшся здорових меж

Дотримання здорових меж відіграє ключову роль не лише в романтичних стосунках, але й в інших міжособистісних відносинах. Якщо ти не можеш поважати особистий простір своєї партнерки і постійно порушуєш кордони, це тривожний знак у ваших стосунках. Якщо ти намагаєшся надмірно догоджати або бути настирливим, це призводить до нездорової динаміки.



Ти нахабно порушуєш здорові межі між вами / Фото freepik

Ти не співпереживаєш

Якщо ти не можеш співпереживати обставинам, в яких опинилася твоя партнерка, або коли вона довіряє тобі, це свідчить про те, що тобі бракує емпатії. Емпатичний партнер завжди схвалює і приймає емоції та думки свого партнера. І навпаки, нечутливий партнер – це тривожний знак у стосунках.

Ви не спілкуєтеся прямо

Брак спілкування створює непорозуміння та емоційну дистанцію у стосунках. Якщо ти не говориш прямо про свої потреби і думки з партнеркою, це ознака того, що ти є тривожним дзвіночком у стосунках. Ти часто закриваєш спілкування і уникаєш емоційного вираження у стосунках.

Ти егоцентричний

Егоїстичне ставлення – ще одна пастка у стосунках. Якщо ти завжди надаєш перевагу своєму вибору і рішенням, а не цілям партнера, то це ознака того, що ти егоїстичний партнер у стосунках. Ти вимагаєш свого часу, прихильності та любові, але ніколи не відповідаєш взаємністю. Така поведінка породжує образу та гіркоту у стосунках.



Твоя самозакоханість може руйнувати стосунки / Фото krakenimages.com

Ти ревнуєш свою партнерку

Ревнощі – ще один тонкий фактор, який вказує на те, що стосунки на межі розпаду. Ревнощі виникають тоді, коли людина занадто конкурентоспроможна і не має мислення, спрямованого на розвиток. Якщо ти відчуваєш дискомфорт і тривогу, коли чуєш про досягнення своєї партнерки, то це тривожний знак, що у ваших стосунках піднято "червоний прапорець".

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У нас є гарні новини. Все це можна виправити. Головне, зробити це до моменту, коли між тобою та твоєю партнеркою виникне провалля, яке вже не перетнути.