Подумай про майбутнє: які професії будуть найоплачуванішими у наступні 10 років

Високооплачувані професії майбутнього – це не щось із царини наукової фантастики. Вони не вимагатимуть від тебе вміння керувати роботом або космічними ракетами, ні, це будуть життєво необхідні заняття, попит на які зростатиме.

Серед найбільш високооплачуваних професій 2023 року ми бачимо системного менеджера, директора інфраструктури тощо. Але світ постійно змінюється, тобто сьогоднішні потреби не обов'язково будуть такими ж у майбутньому.

Є кілька професій, за які в найближчі 10 років роботодавець даватиме найбільшу заробітну плату, які будуть найбільш затребувані в усіх типах компаній. Ці професії вирахували за підсумками дослідження Own Your Own Future.

Якими будуть найбільш високооплачувані професії в найближчі роки

Дослідники відштовхувалися від нинішніх тенденцій, від попиту і нових потреб, які зараз формуються. Врахували й те, що низку професій не вдасться автоматизувати, адже машина не зможе виконувати певні завдання.



Думати про майбутнє – завжди час, але яким його собі малюєш саме ти? / Фото freepik

Ми зараз не радимо змінювати роботу – але ти завжди повинен вчитися і розвивати нові навички, а також завжди думати про майбутнє. Для обдумування на перспективу дослідники пропонують тобі ці 11 професій:

Аналітик даних.

Фахівець у галузі кібербезпеки.

Фахівець із продажів.

Професійний догляд за хворими, медбрат.

Фізіотерапевт, мануальний терапевт.

Стоматолог.

Психолог.

Системний інженер або розробник систем.

Промисловий інженер.

Інженер-енергетик.

Юрист, суддя.

Звичайно, це лише одне з досліджень на цю тему, але є професії, які повторюються в різних засобах масової інформації, які аналізують потреби майбутнього. Скажімо, аналітики, медичні працівники, розробники програмного забезпечення або навіть інвестиційні банкіри – всі вони найбільш згадуваними.

Важливо! Найголовніша рекомендація дослідників – зберігати відкритість розуму і приймати, що ніколи не пізно змінити кар'єру або почати все спочатку. Тільки враховувати при цьому те, що відбувається у світі – щоб приймати кращі рішення.