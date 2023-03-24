Оскільки популярність Aperol Spritz не спадає, настав час дізнатися про цей освіжаючий напій більше. А в кінці матеріалу Men 24 поділиться крутою варіацією цього напою від Nemiroff. Спробуй здивувати ним своїх друзів!

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1. Апероль – це амаро

Апероль був створений в Падуї, Італія, у 1919 році як аперитив. Себто напій, який пили перед вечерею, щоб розпалити апетит до того, що буде далі. Гіркувато-солодкий смак, ароматичні рослинні компоненти та легка міцність 11% обертів відносять цей напій до сімейства амаро, поряд з такими лікерами, як Campari, Cynar та Fernet Branca.



Апероль – відмінний аперитив / Фото freepik

2. Spritz не італійський за походженням

Технічно, категорія Spritz походить з Австрії, яка володіла нинішніми регіонами Венето та Ломбардія на півночі Італії з 1805 до приблизно 1866 року. Австрійці не любили кислі північноіталійські білі вина, які виготовлялися в цих регіонах, і просили додати до них трохи води, щоб зробити їх більш смачними – так і з'явилося поняття Spritz.

3. Просекко – шампанське на вибір

Виготовлене з винограду глера, просекко вже давно є одним з найбільших експортних продуктів Венето та Фріулі, але воно також надзвичайно популярне і на батьківщині. Суміш Spritz почала видозмінюватися після того, як Апероль потрапив на схід до Венеції. На початку 20-го століття поєднання злегка гіркуватого аперитиву, шипучого вина з фруктовим ароматом і бризок содової води перетворилося на культовий коктейль у келиху, яким він є і сьогодні.

4. Обирай ігристе вино з розумом

Не варто просто наосліп брати будь-яку пляшку ігристого, щоб змішати його з Аперолем. Деякі просекко сприймаються як надмірно солодкі, інші можуть бути сухими. Ключ до того, як відрізнити один від іншого, – знайти на етикетці слово "брют" (сухе) або "екстра брют" (злегка сухе). Воно може бути написане крихітними літерами на зворотному боці пляшки, тож будь готовий пополювати на них.



Варіант подачі популярного коктейлю / Фото wirestock

5. Найкраще смакує з льодом

При приготуванні Spritz може здатися, що не варто додавати лід. Зрештою, наливати вино поверх льоду іноді вважається безглуздим. Але, як і у випадку з Сангрією, Aperol Spritz – це напій, який виграє від холоду. Переконайся, що ти використовуєш більші кубики, щоб вони розчинялися повільніше. І, як і для будь-якого іншого напою, найкраще використовувати чисту, відфільтровану воду.

Як ми й обіцяли, лови яскраву альтернативу класиці. Мовиться про Nemiroff Spritz. Він цікавий на смак, легко готується та не залишає нікого байдужим.

Інгредієнти:

Nemiroff Wild Cranberry – 30 мілілітрів

Сік лимона – 20 мілілітрів

Цукровий сироп – 15 мілілітрів

Prosecco – 90 мілілітрів

Приготування Nemiroff Spritz:

Залий у бокал смакову горілку Nemiroff Wild Cranberry. Додай до неї сік лимона та цукровий сироп. Перемішай. Залий Prosecco. Можна прикрасити скибкою апельсина.

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Спробуй і ти приготувати цей крутий і простий коктейль. Гарантуємо, що він сподобається як тобі, так і твоїм друзям. І стане відмінним компаньйоном до вечері.