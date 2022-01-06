Прогрес вражає: цей хлопець показав, як за 60 днів прокачав свою силу

Наш новий герой демонструє, наскільки можна змінитися за лічені місяці. Дивися, як він з худого хлопця перетворився на нічогенького силача.

Кем Джонс пройшов низку фітнес-випробувань, перевіряючи себе та своє тіло. У своєму останньому відео він показує, як за 2 місяці зміг суттєво покращити свої показники сили.

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Прокачав силу за 60 днів

У перший день випробування Кемерон вимірює свої результати в чотирьох окремих вправах, над якими він працюватиме протягом 60 днів. Мовиться про підтягування, жим лежачи, присідання зі штангою та станову тягу.

Він зробив

максимум 3 повторення в підтягуваннях,

максимальне одиночне повторення у жимі лежачи – 66 кілограмів,

максимум одиночних повторень у присяді – 70 кілограмів,

а також у становій тязі – 75 кілограмів.

Він ділить свої тренування на групи, в яких особлива увага приділяється вправам, які підвищать його силу у цих чотирьох областях. Уже за кілька днів він виявив певний дискомфорт і біль, що і логічно.

Кем пристосовується до цього, включаючи у свої тренування достатню кількість вправ на розминку та заминку, а також вправи на розтяжку та катання з пінним валиком. Усе для того, щоб зменшити біль та допомогти м'язам відновлюватися.

Щоб доповнити свої тренування та підтримати зростання м'язів, він також почав вживати 3 100 калорій на день, включаючи 173 грами білка.

Хоча все ще є помітна болючість, поступово починає здаватися, що моє тіло пристосовується до цих тренувань, і я дійсно починаю відчувати, що входжу до ритму і можу підштовхнути себе,

– каже він.

Наш герой додає, що з кожним разом отримує усе більше задоволення від походів до тренажерного залу. А це, будемо відвертими, надзвичайно важливо, якщо є потреба і бажання не зупинятися на досягнутому.

Дивися, як за 60 днів прокачав свою силу Кемерон Джонс:

Як змінився він за 2 місяці вправ

Через 60 днів Кемерон набрав силу та м'язи, а також додаткові 6 кілограмів ваги. Тож тепер він важить 74 кілограми.

Щоб оцінити свій прогрес, він завершує випробування, беручи участь у силовому змаганні зі своїм братом Бренданом, який нещодавно теж добряче трансформував своє тіло.

Вони починають з підтягувань, і, хоча Кем не може перемогти Брендана, він робить 6 повторень, подвоюючи попередній максимум. У присіданні зі штангою він набирає 93 кілограми, Брендан – 102. Брендан також обходить його у жимі лежачи. Але наш герой, як і раніше, впевнений, що зможе добре завершити станову тягу, яка є його улюбленою з чотирьох вправ.

У той час як Брендан досягає максимуму у 93 кілограми у становій тязі, Кем іде вперед і намагається впоратися зі 102. Він визнає, що це "найважча річ, яку він коли-небудь підіймав за все своє життя". І йому це вдається. Натхненний цією перемогою він повертається, щоб спробувати покращити свої показники у жимі лежачи. І тут він також досягає нового рекорду зі 102 кілограмами.

Перемога лише в одній з чотирьох вправ здається мені величезним досягненням. Коли ви порівняєте сьогоднішній день з моїм показниками в день 1, ви дійсно помітите покращення,

– каже з захватом він.

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Усього 2 місяці наполегливої роботи вкрай позитивно вплинули на Кемерона Джонса. І він на власному прикладі показав, що немає нічого неможливого. Головне – захотіти та докласти зусиль. Чого ми бажаємо і тобі!

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