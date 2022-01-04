У недавньому відео на каналі Athlean-X, Джессі Лайко поділився відео про свій поступовий прогрес у нарощуванні сили та м'язів. Над власним тілом блогер працював протягом 4 років. І, ясна річ, продовжує це робити.

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Як змінилося його тіло за 4 роки

Враховуючи, що він самопроголошений "хардгейнер" з худорлявою від природи статурою, який щосили намагається набрати вагу, трансформація тіла Лайко вражає. І, як він заявляв у попередніх відео, це була подорож, в якій потрібно було подолати власне его з нуля.

Я зрозумів, що всі ми з чогось починаємо. Я забув про це замішання, пройшов через цей процес і навчився робити підйоми правильно. Я бачив стільки прогресу, не лише у цифрах, а й у моєму контролі зі штангою,

– каже він.

Дивися на відео, як змінився Джессі Лайко за 4 роки:

Вправи з власною вагою також були важливою частиною розпорядку Лайко, оскільки вони допомогли йому розвинути контроль та стабільність. Їх він зміг застосовувати у своїх тренуваннях з обтяженнями.

Я намагався керувати своїм тілом і дійсно уповільнював рухи, тож я міг відчувати кожен м'яз, який працює під час цього руху,

– пояснює він.

Проте одним із найскладніших аспектів повсякденного розпорядку для такого хардгейнера, як Лайко, було харчування.

Багато худих хлопців думають, що їдять тонни. Але якщо ви запишете, що саме ви їли, то виявите, що насправді їли не так уже й багато, як здавалося. Ви їли не як звір, а як птах. Я працюю над цим щодня,

– підкреслює Лайко.

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Джессі Лайко на власному прикладі довів, що потрібно чимало працювати над своїм тілом, а також бути наполегливим. Як бачиш, нашому героєві знадобилося цілих 4 роки, щоб зі звичайного худого хлопця перетворитися на бодибілдера. І, маємо підозру, він на цьому не зупиниться.

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