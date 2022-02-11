Прокачай своє тіло: Кріс Гемсворт поділився вибуховим тренуванням з медболом

Кріс Гемсворт регулярно ділиться своїми інтенсивними тренуваннями, які для нього розробив Люк Зоккі. Цього разу він показав, як опрацювати все тіло за допомогою медбола.

На своєму інстаграмі Кріс Гемсворт виклав коротенький ролик. У ньому він показав, як можна неабияк попрацювати над своїм тілом за допомогою медбола. Гайда будувати тіло своєї мрії на Men 24!

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Як накачати тіло з допомогою медбола

Нагадуємо про те, що тобі необхідно спочатку розігрітися. Це дозволить тобі не лише ефективніше нарощувати м'язи, а й мати більше натхнення для роботи над своїм тілом.

5 кидків медбола з лівого боку

5 кидків медбола з правого боку

5 кидків медбола вниз

5 присідань з медболом

5 відтискань з медболом з кожної сторони

5 підйомів медбола над головою лежачи

5 російських скручувань з медболом

Дивися на відео, як правильно виконувати тренування:

Кріс Гемсворт рекомендує виконувати 4 раунди цих вправ. Між кожним колом слід робити по 2 хвилини відпочинку. Це дозволить тобі досягнути бажаних результатів.

Для початку рекомендуємо використовувати відносно легкий медбол на 3 або 4 кілограми. Щойно ти відчуєш, що тобі потрібно додати трохи складності – візьми на озброєння важчий м'яч. Також ти можеш додати кілька повторень, якщо тобі буде і цього недостатньо.

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Нагадаємо, що у тренуваннях з медболом важливою є інтенсивність, а не навантаження. Тож гайда працювати над власним тілом. Гарантуємо, результат тобі сподобається!

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Текст публікації Кріса Гемсворта

Чудове тренування для всього тіла, яке допоможе створити вибухову силу та потужність.

Удар праворуч x5

Удар ліворуч x5

Кидки вниз x5

Передні присідання x5

Відтискання по 5 разів у кожну сторону

Підйоми медбола над головою х5

Російський твіст х5 в кожну сторону

Відпочиньте 2 хвилини та повторіть 4 рази.