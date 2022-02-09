Комплексом вправ поділився тренер Деніел Ентоні. З їхньою допомогою ти можеш накачати сильні та рельєфні ноги. А ми то знаємо, що їм уваги приділяють часто менше, ніж біцепсам і пресу.

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Спробуй це убивче тренування для ніг, щоб накачати великі ноги. Поділися та збережи, якщо тобі або твоєму другу потрібна допомога у збільшенні об'ємів ніг,

– каже тренер.

Як накачати ноги – комплекс вправ

Нагадуємо про важливість розминки перед виконанням вправи. Вона дозволить не лише покращити результати, а й уникнути травматизму. Тож не лінуйся, якщо хочеш працювати над своїм тілом без вимушених зупинок.

1. Присідання Сміта

Задача: виконай 3 підходи по 10 повторень

2. Почергові випади Сміта

Задача: виконай 3 підходи по 8 повторень на кожну ногу

3. Присідання Сумо

Задача: виконай 3 підходи по 10 повторень

4. Стаціонарний випад

Задача: виконай 3 підходи по 10 повторень на кожну ногу

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

Ці вправи ти можеш виконувати як суперсет, так і додати до своєї тренувальної рутини. У першому випадку тобі потрібно виконувати вправи з мінімальною кількістю відпочинку між колами. У другому ти матимеш можливість урізноманітнити роботу у залі.

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Гайда разом з Men 24 працювати над своїм тілом. Не зупиняйся та будь завжди на висоті. Стань кращою версією себе вчорашнього. Гарантуємо, тобі сподобається результат!

Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео:

Текст публікації Деніела Ентоні:

Спробуйте це вбивче тренування для ніг, щоб накачати великі ноги! Поділіться та збережіть, якщо вам чи вашому другу потрібна допомога у збільшенні обсягу ноги️.

Вправа 1: присідання Сміта – 3 підходи по 10 повторень

Вправа 2: Змінні зворотні випади Сміта – 3 підходи по 8 повторень (кожна нога)

Вправа 3: Присідання Сміта-Сумо — 3 підходи по 10 повторень

Вправа 4: Стаціонарний випад – 3 підходи по 10 повторень (кожна нога)