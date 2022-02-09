Комплексом вправ поділився тренер Деніел Ентоні. З їхньою допомогою ти можеш накачати сильні та рельєфні ноги. А ми то знаємо, що їм уваги приділяють часто менше, ніж біцепсам і пресу.
Варте уваги Якісна – не замерзає: руйнуємо цей та інші популярні міфи про горілку
Спробуй це убивче тренування для ніг, щоб накачати великі ноги. Поділися та збережи, якщо тобі або твоєму другу потрібна допомога у збільшенні об'ємів ніг,
– каже тренер.
Як накачати ноги – комплекс вправ
Нагадуємо про важливість розминки перед виконанням вправи. Вона дозволить не лише покращити результати, а й уникнути травматизму. Тож не лінуйся, якщо хочеш працювати над своїм тілом без вимушених зупинок.
1. Присідання Сміта
- Задача: виконай 3 підходи по 10 повторень
2. Почергові випади Сміта
- Задача: виконай 3 підходи по 8 повторень на кожну ногу
3. Присідання Сумо
- Задача: виконай 3 підходи по 10 повторень
4. Стаціонарний випад
- Задача: виконай 3 підходи по 10 повторень на кожну ногу
Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:
Ці вправи ти можеш виконувати як суперсет, так і додати до своєї тренувальної рутини. У першому випадку тобі потрібно виконувати вправи з мінімальною кількістю відпочинку між колами. У другому ти матимеш можливість урізноманітнити роботу у залі.
Тобі сподобається Ти все робив не так: тренер показав, як правильно підтягуватися
Гайда разом з Men 24 працювати над своїм тілом. Не зупиняйся та будь завжди на висоті. Стань кращою версією себе вчорашнього. Гарантуємо, тобі сподобається результат!
Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео:
Текст публікації Деніела Ентоні:
Спробуйте це вбивче тренування для ніг, щоб накачати великі ноги! Поділіться та збережіть, якщо вам чи вашому другу потрібна допомога у збільшенні обсягу ноги️.
Вправа 1: присідання Сміта – 3 підходи по 10 повторень
Вправа 2: Змінні зворотні випади Сміта – 3 підходи по 8 повторень (кожна нога)
Вправа 3: Присідання Сміта-Сумо — 3 підходи по 10 повторень
Вправа 4: Стаціонарний випад – 3 підходи по 10 повторень (кожна нога)