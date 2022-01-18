Просто не буде: морський котик кинув кожному виклик на 30 відтискань

Ми з величезним задоволенням слідкуємо не лише за бодибілдерами. От, наприклад, цього разу ми заглянули в інстаграм до морського котика, який кинув кожному непростий виклик.

Девід Гоґгінс має репутацію людини, яка ніколи не шахраює і не дуже легковажить під час тренувань. Колишній морський котик і мотиваційний спікер у минулому пояснював, що він "не веде перемовин" із самим собою під час тренувань. Тож він з задоволенням демонструє свою роботу в інстаграмі. Цього разу він вирішив кинути кожному виклик.

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Непростий виклик на 30 відтискань

У недавньому відео Гоґгінс поділився популярним завданням "Підійміть Саллі". Його він описує як "просте тренування з 30 відтискань, яке не таке вже й просте". Він використовує текст пісні "Flower" Мобі з його Альбому "2000 Play: The B Sides". Усе для того, щоб зробити повторення більш фізично важкими.

Гоґгінс приписує польському фітнес-блогеру Інґвару Войтенку створення цього конкретного тренування. Його, до слова, свого часу виконували блогери Шоу Лорі та Стен Брауні.

Дивися на відео, як Гоґгінс виконує завдання "Підійміть Саллі":

У чому суть тренування

Кожного разу, коли ти чуєш слово "вгору", ти підіймаєшся у верхню частину руху, а потім утримуєш це положення, поки не почуєш слово "вниз". Потім залишайся у цьому ж положенні, поки не почуєш слово "вгору" і так по колу.

Гоґгінс також пропонує додаткові поради про те, як виконувати завдання з правильною технікою. Це, на його думку, дозволить отримати максимальну користь від кожного повторення. Зокрема тобі потрібно тримати лікті під кутом 45 градусів, а також стежити, щоб груди не торкалися землі, коли ти спускаєшся.

Якщо ти новачок: він рекомендує робити відтискання стоячи на колінах.

Після тридцятого відтискання не думайте, що ви закінчили, тому що вам доведеться утримувати своє тіло ще кілька секунд. Це хороший спосіб розпочати свій день,

– наголошує він.

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Спробуй і ти виконати це тренування. Якщо тобі буде дуже складно, то завжди можна зупинитися та дозволити своєму тілу відпочити. Нехай твоя наполегливість та бажання досягнути успіху дозволять тобі з часом справлятися з викликом "Підійміть Саллі" без зайвих страждань.

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