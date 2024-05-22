Експерт із водіння звернувся з попередженням до всіх, хто не відрегулював автокрісло

Експерт з автомобільного транспорту наголосив, наскільки важливо правильно регулювати автомобільні сидіння. Це не тільки дозволить водієві залишатися в комфорті, а й уникнути аварійних ситуацій.

Багато автомобілістів поспішають вирушити в дорогу, коли вперше сідають у свій автомобіль. Але насправді варто витратити трохи часу на регулювання сидіння, бо це може суттєво вплинути на ситуацію.

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Чому регулярно перевіряти крісло важливо для водія

Тім Алкок, автоексперт LeaseCar.uk, зазначив, що всі водії повинні регулярно перевіряти, чи правильно відрегульоване їхнє автокрісло.

Багато хто з нас, ймовірно, винен у тому, що не перевіряє, чи правильно відрегульовані сидіння, кермо та підголівник – кожного разу, коли ми сідаємо в автомобіль,

– зауважив він.

Неправильна посадка ставить під загрозу безпеку водія за випадку зіткнення, а також може спричинити дискомфорт під час тривалого водіння. До того ж ще й може призвести до тривалих проблем зі спиною та шиєю.

керувати автомобілем потрібно з сидіння, яке відрегульоване відповідно до зросту водія. Тобто окрім переміщення сидіння вперед або назад, водії також повинні переконатися, що його висота відповідає зросту, а спинка не надто відкинута назад.

Деякі з нових авто оснащені сидіннями з електричним регулюванням, які можуть зберігати вподобання кількох водіїв за натисканням кнопки. Але якщо такого у твоїй машині немає – маєш контролювати все своїми силами.

Зверни увагу на сидіння, кермо та підголівники, щоб все було відрегульоване під тебе / Фото senivpetro@freepik

Щоб допомогти водіям знайти найбільш зручне положення сидіння, Тім порадив переконатися, що їм не потрібно витягувати ноги, щоб дотягнутися до педалей. Також із сидіння водій має добре бачити дорогу попереду.

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Тім також підкреслив, що водії повинні переконатися й у тому, що їхні підголівники та кермо відрегульовані правильно: