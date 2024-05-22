Эксперт по вождению обратился с предупреждением ко всем, кто не отрегулировал автокресло

Эксперт по автомобильному транспорту отметил, насколько важно правильно регулировать автомобильные сиденья. Это не только позволит водителю оставаться в комфорте, но и избежать аварийных ситуаций.

Многие автомобилисты спешат отправиться в дорогу, когда впервые садятся в свой автомобиль. Но на самом деле стоит потратить немного времени на регулировку сиденья, потому что это может существенно повлиять на ситуацию.

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Почему регулярно проверять кресло важно для водителя

Тим Алкок, автоэксперт LeaseCar.uk, отметил, что все водители должны регулярно проверять, правильно ли отрегулировано их автокресло.

Многие из нас, вероятно, виноваты в том, что не проверяют, правильно ли отрегулированы сиденья, руль и подголовник – каждый раз, когда мы садимся в автомобиль,

– заметил он.

Неправильная посадка ставит под угрозу безопасность водителя в случае столкновения, а также может вызвать дискомфорт во время длительного вождения. К тому же еще и может привести к длительным проблемам со спиной и шеей.

управлять автомобилем нужно с сиденья, которое отрегулировано в соответствии с ростом водителя. То есть кроме перемещения сиденья вперед или назад, водители также должны убедиться, что его высота соответствует росту, а спинка не слишком откинута назад.

Некоторые из новых авто оснащены сиденьями с электрической регулировкой, которые могут сохранять предпочтения нескольких водителей по нажатию кнопки. Но если такого в твоей машине нет – ты должен контролировать все своими силами.

Обрати внимание на сиденья, руль и подголовники, чтобы все было отрегулировано под тебя / Фото senivpetro@freepik

Чтобы помочь водителям найти наиболее удобное положение сиденья, Тим посоветовал убедиться, что им не нужно вытягивать ноги, чтобы дотянуться до педалей. Также с сиденья водитель должен хорошо видеть дорогу впереди.

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Тим также подчеркнул, что водители должны убедиться и в том, что их подголовники и руль отрегулированы правильно: