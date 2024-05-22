Эксперт по вождению обратился с предупреждением ко всем, кто не отрегулировал автокресло
Источник:Express
Эксперт по автомобильному транспорту отметил, насколько важно правильно регулировать автомобильные сиденья. Это не только позволит водителю оставаться в комфорте, но и избежать аварийных ситуаций.
Многие автомобилисты спешат отправиться в дорогу, когда впервые садятся в свой автомобиль. Но на самом деле стоит потратить немного времени на регулировку сиденья, потому что это может существенно повлиять на ситуацию.
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Почему регулярно проверять кресло важно для водителя
Тим Алкок, автоэксперт LeaseCar.uk, отметил, что все водители должны регулярно проверять, правильно ли отрегулировано их автокресло.
Многие из нас, вероятно, виноваты в том, что не проверяют, правильно ли отрегулированы сиденья, руль и подголовник – каждый раз, когда мы садимся в автомобиль,
– заметил он.
Неправильная посадка ставит под угрозу безопасность водителя в случае столкновения, а также может вызвать дискомфорт во время длительного вождения. К тому же еще и может привести к длительным проблемам со спиной и шеей.
Некоторые из новых авто оснащены сиденьями с электрической регулировкой, которые могут сохранять предпочтения нескольких водителей по нажатию кнопки. Но если такого в твоей машине нет – ты должен контролировать все своими силами.
Чтобы помочь водителям найти наиболее удобное положение сиденья, Тим посоветовал убедиться, что им не нужно вытягивать ноги, чтобы дотянуться до педалей. Также с сиденья водитель должен хорошо видеть дорогу впереди.
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Тим также подчеркнул, что водители должны убедиться и в том, что их подголовники и руль отрегулированы правильно:
- Следует следить, чтобы подголовник касался затылка, а также чтобы был расположен на такой же высоте, как и макушка головы.
- Положение руля должно быть таким, чтобы в случае столкновения подушка безопасности сработала максимально эффективно. И сиденье должно быть максимально удалено от руля.