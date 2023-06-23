Яскравий компаньйон літніх вечорів: як приготувати коктейль Blueberry Night

Ми продовжуємо ділитися рецептами крутих алкогольних коктейлів. Цього разу пропонуємо Blueberry Night, який однозначно стане відмінним компаньйоном у спекотні літні вечори.

Рецептом цього крутого та яскравого коктейлю з Men 24 поділилася бренд-амбасадорка Nemiroff Юлія Терлецька. Він однозначно стане відмінним доповненням до затишних посиденьок з друзями влітку.

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Рецепт приготування Blueberry Night

Час додати яскравих фарб до ваших коктейлів,

– закликають у Nemiroff.

Інгредієнти:

Nemiroff De Luxe​ – 40 мілілітрів;

Чорничне пюре – 20 грамів;​

Сироп з кориці – 10 мілілітрів;​

Сік лимона – 10 мілілітрів.

цедра апельсина, ягоди.

Як зазначила бренд-амбасадорка Юлія Терлецька, профіль цього коктейлю ягідний, глибокий і пряний із кислинкою.

Як приготувати коктейль Blueberry Night: дивіться відео

Спосіб приготування:

Залити всі інгредієнти до шейкера; Заповнити його льодом на 3/4; Закрити й інтенсивно шейкувати впродовж 10 секунд; Перелити за допомогою стейнера та сита в охолоджений келих подачі.

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Коктейль Blueberry Night однозначно вартий уваги. Він стане чудовим компаньйоном для спекотних літніх вечорів. А найкраще те, що готувати його дуже просто!