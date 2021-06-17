Бунт проти спонсорів Євро-2020: Роналду, Погба, Локателлі – хто наступний

У вівторок, 15 червня, українські та міжнародні ЗМІ сколихнули громадськість інформацією про те, що Кріштіану Роналду обвалив акції Coca-Cola, відсунувши вбік пляшки з напоєм. Наступним вчинок португальця повторив французький футболіст Поль Погба, а за ним – італійський півзахисник Мануель Локателлі. До чого все це – читайте далі.

Кріштіану Роналду запустив своєрідний флешмоб на Євро-2020

Інцидент із нападником збірної Португалії стався 14 червня, під час пресконференції перед матчем Угорщина – Португалія. Сівши за стіл, Кріштіану Роналду помітив перед собою дві пляшки Coca-Cola, що є одним із цьогорічних спонсорів УЄФА Євро-2020.

Читайте також Спалюємо максимум калорій за мінімум часу: інтенсивне 10-хвилинне тренування на пляжі

Португалець демонстративно відсунув від себе солодкі напої та виставив наперед пляшку звичайної води, порекомендувавши всім пити її.

Раніше Кріштіану неодноразово наголошував, що не вживає солодких газованих напоїв. Він принципово не бере участі у рекламі таких товарів, а також забороняє їх вживати своїм дітям.

Чи справді акції Coca-Cola впали

Вчинок футболіста не залишився непоміченим, і вже незабаром ЗМІ рясніли заголовками про те, що дії Роналду призвели до втрат кількох мільярдів доларів. Ціна однієї акції Coca-Cola впала з 56,1 долара до 55,22 долара.

Та виявилось,. Річ у тім, що якраз перед інцидентом на пресконференції у компанії Coca-Cola відбулись виплати дивідендів, тому вони мали вищу ціну. А вже після виплат вартість акцій знизилась, адже більше не включала дивіденди. Тобто падіння вартості акцій компанії розпочалось раніше, а учасники ринку навіть не здогадувалися про інцидент з Роналду.

Ось і все. У підсумку – суто технічний захід. Ринок перепрацював після відключення точки. Кожен, хто має акції на цю дату, чекає на оплату. Всі інші купують акції без дивідендів. І Coca-Cola справляється добре,

– написав у своєму фейсбуці інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Інцидент виявився не єдиним: хто підтримав Роналду

Попри це, компанія, зазначивши, що "кожен має свої уподобання у напоях", повідомляє Yahoo News

Того ж тижня півзахисник збірної Франції Поль Погба на пресконференції після матчу Євро-2020 з Німеччиною повторив вчинок Кріштіану Роналду. Цього разу – постраждало пиво. Футболіст помітив пляшку з пивом Heineken, ще одного спонсора Євро-2020, та одразу ж прибрав її зі столу.

Ймовірно, дії французького футболіста були зумовлені тим, що Погба – мусульманин. Ця релігія суворо забороняє вживання алкоголю.

Важливо Удар по спонсорах Євро-2020: в УЄФА вимагають припинити "флешмоб", який розпочав Роналду

Після інциденту з Heineken у центрі уваги знову опинилась Coca-Cola.

Півзахисник збірної Італії Мануель Локателлі, як це раніше зробив Роналду, на пресконференції після гри зі Швейцарією на Євро-2020 відсунув убік пляшки з Coca-Cola, залишивши перед собою на столі лише воду.