Бунт против спонсоров Евро-2020: Роналду, Погба, Локателли – кто следующий

Во вторник, 15 июня, украинские и международные СМИ всколыхнули общественность информацией о том, что Криштиану Роналду обрушил акции Coca-Cola, отодвинув в сторону бутылки с напитком. Следующим поступок португальца повторил французский футболист Погба, а за ним – итальянский полузащитник Мануэль Локателли. К чему все это – читайте дальше.

Криштиану Роналду запустил своеобразный флешмоб на Евро-2020

Инцидент с нападающим сборной Португалии произошел 14 июня, во время пресс-конференции перед матчем Венгрия-Португалия. Сев за стол, Криштиану Роналду заметил перед собой две бутылки Coca-Cola, одного из нынешних спонсоров УЕФА Евро-2020.

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Португалец демонстративно отодвинул от себя бутылки с напитком и выставил вперед бутылку воды, порекомендовав пить обычную воду.

Ранее Криштиану неоднократно подчеркивал, что не пьет сладкие газированные напитки. Он принципиально не участвует в рекламе таких товаров, а также запрещает их пить своим детям.

Действительно ли акции Coca-Cola упали

Поступок футболиста не остался незамеченным, и уже вскоре СМИ пестрели заголовками о том, что действия Роналду стоили компании несколько миллиардов долларов. Цена одной акции Coca-Cola упала с 56,1 доллара до 55,22 доллара.

Однако, как оказалось, падение акций компании не имеет ничего общего с поступком Роналду. Дело в том, что как раз перед инцидентом на пресс-конференции в компании Coca-Cola состоялись выплаты дивидендов, поэтому акции имели более высокую цену. А уже после выплат цена акций снизилась, ведь больше не включала стоимость дивиденда. То есть падение стоимости акций компании началось раньше, а участники рынка даже не догадывались об инциденте с Роналду.

Вот и все. В итоге – чисто техническое мероприятие. Рынок перетрудился после отключения точки. Каждый, кто имеет акции на эту дату, ждет оплату. Все остальные покупают акции без дивидендов. И Coca-Cola справляется хорошо,

– написал в своем фейсбуке инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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Несмотря на это,, отметив, что "каждый имеет свои предпочтения в напитках", сообщает Yahoo News

На той же неделе полузащитник сборной Франции Поль Погба на пресс-конференции после матча Евро-2020 с Германией повторил поступок Криштиану Роналду, только на этот раз – пострадало пиво. Футболист заметил бутылку с пивом Heineken, еще одного спонсора Евро-2020, и сразу же убрал ее со стола.

Вероятно, действия французского футболиста были обусловлены тем, что Погба – мусульманин. Эта религия строго запрещает употребление алкоголя.

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После инцидента с Heineken, в центре внимания вновь оказалась Coca-Cola.

Полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли, как это ранее сделал Роналду, на пресс-конференции после игры со Швейцарией на Евро-2020 отодвинул в сторону бутылки с Coca-Cola, оставив перед собой на столе только воду.