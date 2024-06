И хотелось бы, но не забудешь: 10 худших фильмов Джонни Деппа

Джонни Депп за 40 лет карьеры в Голливуде заработал немалое состояние. Что и неудивительно, ведь снялся блестяще во многих очень удачных фильмах. Однако сегодня, 9 июня, к 60-летию актера мы хотим вспомнить то, что иногда хотелось бы забыть.

Депп имеет за плечами почти 100 фильмов, клипов и телепроектов, то есть является плодотворной фигурой на экранах, которая охватила несколько поколений, начиная с 1980-х. А некоторые фильмы стали действительно культовыми, например "Плакса", "Эдварда Руки-ножницы", "Что гнетет Гилберта Грейпа?", "Сонная лощина". А потом появились "Пираты Карибского моря"...

Нет, международная слава никуда не исчезла, Депп продолжал сниматься в хороших фильмах, но и в не очень хороших тоже. Дело в том, что он шел по зову сердца и выбирал роли, которые ему нравились, но – в итоге не все они нравились зрителю.

Итак, вот список 10 худших фильмов Джонни Деппа

Чтобы ты знал, если будешь в этот день пересматривать что-то из наследия актера, какие из фильмов лучше обойти стороной.

Алиса в Зазеркалье, 2016. Это продолжение "Алисы в Стране чудес" 2010 года, также визуально потрясающий фильм и долгожданный. Но Деппу не удалось раскрыть предысторию Шляпника, зато заметен отход от первоисточника, похожий на ленивую попытку пофантазировать.

Alice Through the Looking Glass: видео трейлера с Rotten Tomatoes Trailers

Трансцендентность, 2014. Депп играет Уилла Кастера, ученого, который работает над проектом искусственного интеллекта и становится мишенью для антитехнологической организации. На протяжении сюжета мы следуем за рядом этических и экзистенциальных дилемм, фильм стремится к блеску, но – не дотягивает, ведь не отвечает ни на один из вопросов, которые ставит. При этом в целом игра Деппа замечательная, только вот персонаж скучный.

Transcendence: видео трейлера с Rotten Tomatoes Trailers

Турист, 2010 года. Это фильм с Деппом и Джоли, так что должен был бы быть блокбастер, не так ли? Номинированный на 3 "Золотых глобуса", фильм пытается достичь баланса между серьезным и каплями юмора, но, в конце концов, ничего не получается. Операторская работа роскошная, но это заслуга живописной Венеции, и этого недостаточно, чтобы спасти фильм от запутанного сюжета и отсутствия химии между двумя главными героями.

The Tourist: видео трейлера с moviemaniacsDE

Пираты Карибского моря: Месть Салазара (в оригинале – Мертвецы не рассказывают сказок), 2017. Франшиза стала культовой сама по себе и давно, но после первых трех фильмов искра тускнеет, а этот был уже пятым. Джек Воробей стал одним из самых любимых персонажей в новейшей истории кино. Он забавный и непредсказуемый, но одновременно близкий и глубоко сложный. Талант Деппа безупречно показывал этого персонажа. Однако именно этот фильм стал значительным отступлением от стандартов – ни тебе сюжета с интригами, ни насыщенных персонажей.

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales: видео трейлера из Walt Disney Studios

Жена астронавта, 1999. Предпосылка кажется интересной на бумаге: взрыв в космосе требует от двух астронавтов безопасного возвращения на Землю, но после возвращения они просыпаются в совершенно ином виде, чем были раньше. Но как для фильма об экстравагантных потенциальных последствиях космических технологий, темп слишком низкий, что не дает сюжету шанса развиться. Так что даже с отличной игрой Деппа и Шарлиз Терон, все это в итоге падает на дно.

The Astronaut's Wife: видео трейлера с Rotten Tomatoes Classic Trailers

Одинокий рейнджер, 2013. Фильм имел смешанные отзывы. Это вестерн-боевик о Тонто (Депп) и его воспоминаниях о том, как они с Джоном Ридом (Арми Хаммер) пытались восстановить справедливость на американском Старом Западе. Фильм оценили за операторскую работу и декорации. Но он откровенно затянут – на 2 часа 29 минут, с кучей несоответствий и нехваткой фокуса на первоисточнике. Даже химия между Деппом и Хаммер не спасла фильм от плохого общего исполнения.

The Lone Ranger: видео трейлера с Rotten Tomatoes Trailers

Ромовый дневник, 2011. Многие высоко оценили игру Деппа и операторскую работу, но неравномерный темп и отсутствие нарративного фокуса привели к разрозненной и извилистой сюжетной линии. История о приключениях Пола Кемпа, молодого и разочарованного журналиста, так и не зацепила зрителя. Это фильм, который сразу же забывается.

The Rum Diary: видео трейлера с Rotten Tomatoes Trailers

Однажды в Мексике, 2003. Фильм – с участием Джонни Деппа, Антонио Бандераса, Сальмы Хайек, Мики Рурка, Евы Мендес и Уиллема Дефо – разворачивается вокруг персонажа Эль Мариачи, которого играет Бандерас, искусного стрелка-гитариста, стремящегося отомстить коррумпированному агенту ЦРУ Сэндсу, которого играет Депп. Однако запутанному сюжету не хватало фокуса, зрителям трудно было погрузиться в историю. Также темп фильма преобладал над повествованием. Впрочем, на удивление, он достаточно хорошо собрал в прокате.

Once Upon a Time in Mexico: видео трейлера с Sony Pictures Home Entertainment

Девятые врата, 1999 года. Это сверхъестественный триллер с Деппом в главной роли Дина Корсо, недобросовестного торговца редкими книгами и эксперта по выявлению подделок. Но несмотря на талантливую игру Деппа, фильм пострадал от собственного темпа – он быстро становится слишком сложным для восприятия, а порой слишком медленным.

The Ninth Gate: видео трейлера с TrailersPlaygroundHD

Дон Жуан ДеМарко, 1995. На бумаге кажется замечательным. Сосредотачивается на любви, идентичности и силе воображения. Фильм исследует историю Джона Арнольда ДеМарко в исполнении Деппа, который считает себя Дон Жуаном. Казалось бы, фильм с участием Деппа и Марлона Брандо должен сразу означать величие, но на самом деле он слишком углубляется в сентиментальность и теряет фокус.

Don Juan DeMarco: видео трейлера с Rotten Tomatoes Classic Trailers