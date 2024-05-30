Основной месседж в том, что если ты упорно работаешь и делаешь свой набор навыков уникальным, компания вознаградит твои усилия. И будет поощрять твое развитие.

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"Сделай себя незаменимым": подводные камни совета

Плюс тебе просто приятно это слышать, потому что это дает ощущение уверенности в своих силах и контроля своей карьеры. Но с этим тезисом на самом деле есть вопиющие проблемы. Потому что талантливых людей увольняют точно так же, как и бесталанных, если они не выполняют свои задачи.

Этот совет заставляет нас чувствовать, что мы имеем определенный контроль над тем, что компании решают делать. Но мы абсолютно не имеем, если компания решает ликвидировать продукт, закрыть подразделение или сократить штат,

– говорит тренер по карьере и лидерству Фиби Гэвин.

"Сделать себя незаменимым" – это также способ сказать: "Надо сосредоточиться на желаниях и потребностях работодателя, а не на своих собственных". Так считает тренер по вопросам карьеры Жасмин Эскалера. Когда ты хочешь стать "незаменимым", то начинаешь приспосабливаться к любым решениям компании. В конце концов, с годами это может привести к выгоранию.

Я всегда была сосредоточена на том, чего хотела компания, и пыталась сделать себя незаменимой. И неизбежно я начала осознавать, что то, что я пыталась делать, на самом деле даже не было тем, что я хотела связать со своей карьерой,

– вспоминает Эскалера.

Тренер руководителей и карьерный стратег Сьюзан Пепперкорн рассказала, что сделала себя незаменимой на своей должности. И вот когда ей стало скучно и она попросила разрешения у руководителей сменить свою роль в компании, ей сказали: "Нет, мы хотим, чтобы вы продолжали делать то, что вы делали". В результате Пепперкорн уволилась с этой работы.

Совет "сделай себя незаменимым" не так прост, как сперва кажется / Фото freepik

Но не только плохая сторона есть у совета "сделать себя незаменимым". Если ты четко понимаешь, что это значит: новые навыки – это путь к повышению, но не автоматический скачок в карьере.

Эксперты советуют сосредотачиваться не на том, чтобы делать себя незаменимым, а на том, чтобы:

Формировать финансовую подушку, которая позволит говорить "нет" неприемлемым задачам.

Изучать навыки, которые делают востребованными специалистов в твоей области.

И инвестировать в свою профессиональную сеть – создавать и укреплять связи.

При капитализме ты не можешь быть абсолютно незаменимым для работодателя. Но ты можешь взять на себя обязательства перед собой – которые будут длиться дольше, чем работа.