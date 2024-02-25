Так ты ничего не добьешься: 10 ошибок в спортзале, которые мешают достижению результатов

Некоторые действия во время тренировок выполняются неправильно. И порой мы можем даже навредить собственному здоровью. Такие ошибки допускают не только новички, но и люди, которые регулярно посещают тренажерный зал.

Обычно люди так стремятся сбросить или набрать вес, что позволяют себе выполнять неправильные тренировки, которые в долгосрочной перспективе не приносят пользы организму. Вот 10 самых распространенных ошибок, которые являются вредными для здоровья во время тренировок и которые просто игнорируются.

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1. Неправильное выполнение кардио

Это мягкий баланс между выполнением кардио-упражнений в правильной форме. Если ты выполняешь их неточно, ты обманываешь себя, что также может быть изнурительным. Самое главное, чтобы кардиотренировка длилась не менее 45 минут, а не 25 минут, поскольку это зона сжигания жира, которая не может пойти не так, как надо.

2. Не фокусируйся на беге, чтобы похудеть

Если ты хочешь иметь подтянутую фигуру с рельефными мышцами, то тебе нужно больше сосредоточиться на силовых тренировках и в то же время игнорировать длинные пробежки. Не стоит отдавать предпочтение чрезмерным беговым нагрузкам, которые будут лишь съедать мышечную массу. Профессионалы обычно склоняются к принципу отказа от бега, поскольку, тратя тонны энергии на тренировки, ты также можешь получить пользу для сердечно-сосудистой системы.

3. Не перетренируйся

Перетренированность обычно повышает аппетит с тенденцией к перееданию в часы, свободные от тренировок. Таким образом, завершай тренировку и сжигай жир, но не переусердствуй. Обычно организм переходит в режим ожидания и не позволяет сжигать жир тогда, когда это нужно. Поэтому обычно просто завершай тренировку и уходи.



Тренируйся, но не изнуряй себя / Фото viaprodesign

4. Не мошенничай

Каждый раз, когда ты заходишь в спортзал, убедись, что ты бросаешь себе вызов, ставя перед собой конкретную цель. Выбирай вес честно и соответственно, но не обманывай себя. Пройди полный курс тренировок с отягощениями, и в конце концов, ты увидишь максимальные результаты за несколько недель. Всегда измеряй график прогресса в месяцах, и соответственно обновляй свои веса.

5. Всегда высыпайся

Многие люди сталкиваются с этой проблемой, когда пытаются восстановить силы после тяжелых тренировок. Недосыпание только замедляет наше тело в достижении цели, поскольку нам не хватает мотивации и активности. Недосыпание также приводит к стрессу, плохому восстановлению мышц и склонности к раздражению.

6. Никогда не полагайся на весы, чтобы отслеживать свой прогресс

Многие люди полагаются на весы, имеющиеся в раздевалках спортзалов. Никогда не следует полагаться на любой тип весов, поскольку существует вопрос веса воды и других факторов, таких как вздутие живота и т.д. Здесь важно обращать внимание на комплексные показатели. Не в последнюю очередь важны замеры твоего тела.

7. Выбор тренера, который не в форме

Никогда не нанимай тренера, который не в форме, ведь именно на таких людей ты равняешься, поскольку они являются воплощением здоровья и хорошего самочувствия. Будь привередливым, а потом выбирай персонального тренера, который хорошо знает все "За" и "Против" и должен нести ответственность за твои действия вне и внутри спортзала относительно твоего рациона и тренировок.



Важно, чтобы твой тренер также был в хорошей форме / Фото senivpetro

8. Никогда ни на кого не полагайся

Большинство людей ищут себе партнера для занятий в спортзале. Такая надежность снижает реальную мотивацию к тренировкам, поскольку отказ от планов всегда нарушает формирование рутины, что очень важно.

9. Недостаточно планирования

Очень проблематично включить расписание занятий спортом в свой распорядок дня. Так, после долгого рабочего дня в офисе постарайся закончить тренировку сразу после него, а потом отправляйся домой, чтобы просто поесть и хорошо выспаться.

10. Выделяй время на восстановление

Важно сбалансировать время тренировок, а затем отвести время на восстановление. Человеческий организм также нуждается в отдыхе и может терпеть до определенного предела, чтобы снизить риски травм. Поэтому после тренировок уделяй немного времени отдыха и времени своему телу.

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Желательно не делать ошибок, на которые мы обратили внимание выше. Если же делать их, то не стоит ожидать кардинального прогресса в работе над телом своей мечты.

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