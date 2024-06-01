Трое порнозвезд рассказали о своем отношении к измене на OnlyFans

Популярность платформы OnlyFans породила множество разговоров о том, что является, а что не является изменой в 2024. Платформа проста по концепции: люди могут подписаться, чтобы видеть контент от авторов, которые им нравятся.

Некоторые из авторов создают эротический контент, который может быть даже интерактивным. А подписчик может им писать сообщения, отправлять запросы или общаться в видеочате.

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В некоторых случаях общение на OnlyFans функционирует почти как интерактивное порно. Вот именно здесь становятся актуальными разговоры об измене. И вот интересно, что по этому поводу говорят сами создатели контента?

Три порнозвезды с OnlyFans высказались об измене

Шарна Бекман зарабатывает на жизнь созданием откровенного контента на OnlyFans. Но она говорит, что будет считать изменой, если её парень подпишется на чей-то аккаунт на OnlyFans.

Я думаю, подписка на аккаунт OnlyFans является изменой. Вы же формируете отношения с этими создателями контента, которые, с вашей стороны, вы считаете настоящими,

– сказала она.

По ее мнению, если кто-то покупает откровенные видео у другого человека, это уже грязное дело в отношении партнера в паре. А если партнер не знает об этом, то это на 100% измена.

Шарна Бекман, Миа Бейли и Руби Дрю поделились своими соображениями об измене / Коллаж фотографий из инстаграма

Сама Бекман не хотела бы, чтобы ее парень делал такое, потому что это слишком личный опыт.

Зачем моему парню подписываться на аккаунт другого автора, когда он может получить этот опыт со мной в реальной жизни?

– удивляется она.

Так же создательница фильмов для взрослых Миа Бейли сказала, что считает изменой, если партнер не знает, что вы просматриваете контент на OnlyFans. Бейли отмечает, что просмотр на OnlyFans отличается от порно, потому что это "не просто наглядное пособие – это личный опыт".

Вы же не взаимодействуете с создателями порно видео,

– замечает она.

Бейли не хотела бы, чтобы ее парень использовал такие видео, и она считала бы это предательством в их отношениях. С другой стороны, она не осуждает то, как другие люди трактуют такие ситуации или строят свои отношения.

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Руби Дрю, которая также создает контент для взрослых, считает, что ее парень не должен подписываться на аккаунты других женщин. Разве что может сделать исключение, если они будут смотреть контент вместе. В ином случае – решительно "нет".

Честно говоря, я не против, чтобы мой партнер смотрел порно, но мне было бы некомфортно, если бы он подписался на OnlyFans другой девушки,

– сказала она.

Дрю считает, что OnlyFans – гораздо более персонализированная версия порно. Ей было бы неудобно, если бы парень платил деньги за то, чтобы смотреть на определенную девушку.