Певица и блогер объединились для того, чтобы сняться в чрезвычайно соблазнительной фотосессии. Для нее девушки выбрали белые платья, которые выигрышно подчеркивали изгибы Леры Чернецкой и Мишель Андраде.

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Глаз от красавиц не оторвать

Серию фотографий Мишель и Лера опубликовали несколько дней назад. Подписали публикацию они лаконично: "Женщины". Мы бы дописали "... которые разбивают сердца", ведь просто так смотреть на эти фото невозможно.

На кадрах Андраде и Чернецкая в белоснежных платьях. У Мишель два разреза, которые позволяют сполна полюбоваться ее ножками. Что же касается Леры, то у нее – голая спина. И это чрезвычайно эстетично. Поэтому неудивительно, что фотографии красавиц буквально свели с ума их подписчиков.

Андраде и Чернецкая снялись в соблазнительной фотосессии / Фото из инстаграма Чернецкой и Андраде

За считанные дни фотографии собрали более 53 тысяч лайков. Также подписчики оставили не менее 570 комментариев. Вот лишь некоторые из них:

"Чернецкая, спинка и формы – пожар";

"Боже, какие вы красивые";

"Забыл как дышать";

"Это красиво";

"Вау! Хочется к вам";

"Здесь идеально всё, девушки, песня, фото";

"Идеальное сочетание";

"Какие вы похожи и очень красивые".

Девушки на этом не остановились. Они также выложили видео, на котором можно увидеть процесс съемки. Тот случай, когда ролик на повторе можно смотреть чуть ли не бесконечно.

Андраде и Чернецкая показали процесс съемок: смотрите видео

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Никто не будет отрицать тот факт, что обе красавицы просто фантастические. И если ты до сих пор не подписан на них, то айда это исправлять. Не упусти возможность любоваться ими в дальнейшем!