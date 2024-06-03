Не веди себя так, будто ты в порнофильме: вот лучшие позы первого секса для мужчины

Когда мужчина собирается заняться сексом впервые, то естественно имеет несколько опасений и много дезинформации в голове. Частью этого будут и рассуждения относительно позы или поз для первого секса.

Есть множество секс-поз, но, конечно, для первого раза не все они подходят. Для этого важного момента самое главное, чтобы оба чувствовали себя максимально комфортно в ситуации, которая и без того является несколько сложной. А потому позы следует выбирать среди проверенных временем.

Смотри также Три порнозвезды рассказали о своем отношении к измене на OnlyFans

Жизнь – не порно: несколько советов для первого секса

Первое, о чем следует помнить: жизнь не похожа на порнофильм. Секс – это вид отношений, а значит, ты не можешь просто прийти и начать. Нужно создать атмосферу, ощущения, разговаривать, шутить, нагревать все понемногу.

Секс – это вид отношений, а значит, ты не можешь просто прийти и начать. Нужно создать атмосферу, ощущения, разговаривать, шутить, нагревать все понемногу. Важно также подготовить презервативы и лубрикант, и знать, как их использовать. Важно с первого момента начала половой жизни сохранять здоровые и безопасные сексуальные привычки.

и знать, как их использовать. Важно с первого момента начала половой жизни сохранять здоровые и безопасные сексуальные привычки. Смирись с тем, что может возникнуть определенный дискомфорт, и не формируй завышенных ожиданий. В большинстве случаев секс в первый раз – катастрофа, но со временем все налаживается. Ты также не должен делать то, чего вы оба не хотите.

В большинстве случаев секс в первый раз – катастрофа, но со временем все налаживается. Ты также не должен делать то, чего вы оба не хотите. Заметь и то, что проникновение – это не самое важное, есть тысяча способов дарить и получать удовольствие. Не будь одержим проникновением. Не допускай болевых ощущений во время него. И двигайся естественно.

Вот 5 позиций, которые хорошо подходят для первого раза / Изображения MH USA

5 лучших позиций для первого секса