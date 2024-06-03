Не поводься так, ніби ти у порнофільмі: ось найкращі пози першого сексу для чоловіка
3 червня 2024, 23:45Читать новость на русском
Джерело:Men's Health
Коли чоловік збирається зайнятися сексом вперше, то природно має кілька побоювань і багато дезінформації в голові. Частиною цього будуть і міркування щодо пози чи поз для першого сексу.
Є безліч секс-поз, але, звичайно, для першого разу не всі вони підходять. Для цього важливого моменту найголовніше, щоб обоє відчували себе максимально комфортно в ситуації, яка і без того є дещо складною. А тому пози слід обирати серед перевірених часом.
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Життя – не порно: кілька порад для першого сексу
- Перше, про що слід пам'ятати: життя не схоже на порнофільм. Секс – це вид стосунків, а отже, ти не можеш просто прийти й почати. Потрібно створити атмосферу, відчуття, розмовляти, жартувати, нагрівати все потроху.
- Важливо також підготувати презервативи та лубрикант, і знати, як їх використовувати. Важливо з першого моменту початку статевого життя зберігати здорові та безпечні сексуальні звички.
- Змирися з тим, що може виникнути певний дискомфорт, і не формуй завищених очікувань. У більшості випадків секс першого разу – катастрофа, та з часом все налагоджується. Ти також не мусиш робити те, чого ви обоє не хочете.
- Зауваж і те, що проникнення – це не найважливіше, є тисяча способів дарувати й зазнавати задоволення. Не будь одержимим проникненням. Не допускай больових відчуттів під час нього. І рухайся природньо.
Ось 5 позицій, які добре пасують для першого разу / Зображення MH USA
5 найкращих позицій для першого сексу
- Місіонерська. Це зручна позиція, до неї найлегше прийти природно. Вона полегшує проникнення і зручна для обох. Крім того, є зоровий контакт, що має допомогти зблизитися, поцілуватися і переконатися, що з іншим все гаразд.
- Ложки. Ця поза дуже зручна і дуже любляча, що ідеально в момент, коли ви трохи напружені, як, наприклад, під час першого разу. Вона також має перевагу для сором'язливих, оскільки чоловік ззаду і збоку, тож немає прямого зорового контакту.
- Наїзниця. Ця поза може бути адаптована як для анального, так і для вагінального сексу, що робить її ідеальною для будь-кого. Родзинкою пози є те, що, на відміну від двох попередніх, тут жінка (чи партнери інших статей) контролює ситуацію: ритм, глибину тощо. Поза також дозволяє контактувати очима і навіть обійматися.
- Собачка. Це як місіонерська, але людина, в яку проникають, розташовується обличчям донизу. Ця позиція дуже цікава тим, що проникнення буде дуже контрольованим і не дуже глибоким, що усуває деякий ризик того, що воно може бути болючим.
- Румсервіс. Менш сором'язливі будуть у захваті від цієї пози, адже ідеальне місце для неї – перед дзеркалом у ванній кімнаті. Там жінка може спертися на раковину, поки чоловік проникає ззаду. Бачити себе і пару у дзеркалі під час сексу для когось може бути трохи жорстко, а комусь це здасться неймовірно сексуальним.