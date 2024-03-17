70-летний дедушка с шестью кубиками пресса поразил своей тренировочной рутиной

Наш герой не на шутку нас удивил. Этот 70-летний дедушка в фантастической физической форме. И ему может позавидовать в этом плане каждый 30-летний!

Он поделился своими секретами, которые позволили ему достичь успеха. Айда вместе изучать рутину этого мужчины, чтобы вдохновиться на новые свершения!

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Начал бегать в 45 лет

70-летний китаец позаботился о том, чтобы во время тренировок всегда иметь под рукой жидкость – на пробежку он брал с собой 20-литровый бутыль с водой.

Цзоу Хэпин завершал изнурительную рутину в 5:30 утра, а в 8 утра шел на работу. Сейчас, в свои 70 лет, дедушка с шестью кубиками пресса с легкостью преодолевает гору высотой 670 метров.

Жизнь заключается в беге, и самое главное – это заниматься спортом, поддерживать свою физическую форму и развивать правильный образ жизни,

– сказал Хэпин на прошлой неделе в интервью South China Morning Post.

Любовь Хэпина к бегу началась 45 лет назад, в 1979 году, когда он прочитал о пользе этого вида спорта в журнале.

Он начал бегать в гору – теперь его режим включает подтягивания с отягощением, лазание по канату или шесту, стойки на руках и лягушачьи прыжки – 2 500 с лишним ступенек от подножия горы Геле до вершины за час.



Дедушка выполняет лягушачьи прыжки по ступенькам / Фото Weibo

"Ползание не вредит коленям, оно тренирует координацию конечностей", – объяснил Хэпин, который родом из города Чунцин на юго-западе Китая, газете South China Morning Post.

Он также приписывает свой успех избеганию алкоголя и сигарет в течение четырех десятилетий и раннему отходу ко сну.

Пользователи социальных сетей похвалили его невероятную физическую форму.

"Умение так двигаться по земле – это очень хорошо для поддержания нашей мобильности. Хотелось бы видеть больше таких людей в мире, это ключ к сохранению молодости тела", – подбодрил один из инстаграм-пользователей.

"Не может быть, чтобы ему было 70, максимум 50", – засмеялся другой.

"Чувак-паук", – заявил третий.

Исследователи Университета Кентукки определили, что человек весом 70 килограммов может сжигать 633 калории в час, поднимаясь на холмы и неся на себе более 20 литров. Этот же человек может сжигать 563 калории в час, поднимаясь в горы.

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Если подъем на главные туристические достопримечательности не для тебя, есть и другие нетрадиционные упражнения, которые помогут тебе оставаться в форме.

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