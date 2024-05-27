Украла сердце Аквамена: горячие фото Адрии Архона, возлюбленной Джейсона Момоа
Джейсон Момоа несколько лет назад развелся. А теперь всем стало известно, кто его новая избранница. Ею стала очаровательная Адриа Архона, и в рубрике "Похотливый понедельник" мы покажем ее горячие фото.
Но начнем с того, кто она такая. Men 24 расскажет тебе самое интересное о жизни красавицы, которая украла сердце Аквамена – Джейсона Момоа.
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Кто такая Адриа Архона
- День рождения: 25 апреля 1992 года
- Цвет глаз: карий
- Рост: 170 сантиметров
- Род занятий: актриса и модель
- Знак Зодиака: Телец
Адриа Архона на 13 лет младше Джейсона Момоа. У нас новый актерский союз. Правда, доподлинно неизвестно, когда именно началась их совместная история.
Родилась Адриа Архона Торрес в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, в семье пуэрториканки Лесли Торрес и гватемальца Рикардо Архона. У нее – двое братьев: Рикорда и Николас.
Семья актрисы перебралась в Мехико, когда она была младенцем. Жила она там до двенадцати лет. Интересно, что ее отец – гватемальский певец и автор песен. Он часто брал Адрию с собой на гастроли, "позволяя дышать искусством, музыкой и богемным стилем жизни". Именно так она рассказывала в интервью.
Адриа Архона – новая возлюбленная Джейсона Момоа / Фото из инстаграма Архоны
Первый фильм – в 2012 году
Ее первая актерская работа была в короткометражном фильме "Потеря" сценариста и режиссера Джастина Омара Суареса. А свою первую гостевую роль в телесериале "Незабываемый" она получила в 2014 году. Адрия сыграла Сюзи Хоучен. После этого она появилась в двух эпизодах сериала "Лицо в розыске" в роли Дени Силвы.
А уже через год – в 2014 году – мы увидели ее в первом полнометражном фильме "Свадьба в Нью-Йорке". В нем она сыграла Патрицию. В том же году она получила свою первую повторную роль Эмили во втором сезоне сериала HBO "Настоящий детектив", где также мы увидели Мэттью МакКонахи, Тейлор Китч и Колина Фаррелла.
В интервью изданию Interview она рассказала, что когда "вокруг тебя лучшие люди, ты не можешь ошибиться – единственный способ ошибиться – это попытаться сделать все хорошо... ты должен жить моментом и рисковать". Так она описала свой съемочный опыт в "Настоящем детективе". Также Адрия появилась в эпизоде "Нарко" в роли Хелены перед съемками другого короткометражного фильма "Эос".
Горячие фото Адрии Архона
Адриа Архона снялась в пальто на голое тело / Фото из инстаграма Архоны
Адриа Архона снялась в эффектном платье / Фото из инстаграма Архоны
Соблазнительная Архона обнажила спину / Фото из инстаграма Архоны
Адриа Архона снялась в платье на пляже / Фото из инстаграма Архоны
Архона соблазняет своих подписчиков / Фото из инстаграма Архоны
Адриа Архона показала роскошную фигуру в купальнике / Фото из инстаграма Архоны
Адриа Архона поражает своим стальным прессом / Фото из инстаграма Архоны
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Джейсону Момоа изрядно повезло с Адрией Архоной. Надеемся, что пара будет вместе долго и мы вскоре увидим красивые свадебные фото!