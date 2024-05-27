Украла сердце Аквамена: горячие фото Адрии Архона, возлюбленной Джейсона Момоа

Джейсон Момоа несколько лет назад развелся. А теперь всем стало известно, кто его новая избранница. Ею стала очаровательная Адриа Архона, и в рубрике "Похотливый понедельник" мы покажем ее горячие фото.

Но начнем с того, кто она такая. Men 24 расскажет тебе самое интересное о жизни красавицы, которая украла сердце Аквамена – Джейсона Момоа.

Стоит внимания Почему одни люди сексуальнее других: что об этом говорят ученые

Кто такая Адриа Архона

День рождения: 25 апреля 1992 года

25 апреля 1992 года Цвет глаз: карий

карий Рост: 170 сантиметров

170 сантиметров Род занятий: актриса и модель

актриса и модель Знак Зодиака: Телец

Адриа Архона на 13 лет младше Джейсона Момоа. У нас новый актерский союз. Правда, доподлинно неизвестно, когда именно началась их совместная история.

Родилась Адриа Архона Торрес в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, в семье пуэрториканки Лесли Торрес и гватемальца Рикардо Архона. У нее – двое братьев: Рикорда и Николас.

Семья актрисы перебралась в Мехико, когда она была младенцем. Жила она там до двенадцати лет. Интересно, что ее отец – гватемальский певец и автор песен. Он часто брал Адрию с собой на гастроли, "позволяя дышать искусством, музыкой и богемным стилем жизни". Именно так она рассказывала в интервью.

Адриа Архона – новая возлюбленная Джейсона Момоа / Фото из инстаграма Архоны

Первый фильм – в 2012 году

Ее первая актерская работа была в короткометражном фильме "Потеря" сценариста и режиссера Джастина Омара Суареса. А свою первую гостевую роль в телесериале "Незабываемый" она получила в 2014 году. Адрия сыграла Сюзи Хоучен. После этого она появилась в двух эпизодах сериала "Лицо в розыске" в роли Дени Силвы.

А уже через год – в 2014 году – мы увидели ее в первом полнометражном фильме "Свадьба в Нью-Йорке". В нем она сыграла Патрицию. В том же году она получила свою первую повторную роль Эмили во втором сезоне сериала HBO "Настоящий детектив", где также мы увидели Мэттью МакКонахи, Тейлор Китч и Колина Фаррелла.

В интервью изданию Interview она рассказала, что когда "вокруг тебя лучшие люди, ты не можешь ошибиться – единственный способ ошибиться – это попытаться сделать все хорошо... ты должен жить моментом и рисковать". Так она описала свой съемочный опыт в "Настоящем детективе". Также Адрия появилась в эпизоде "Нарко" в роли Хелены перед съемками другого короткометражного фильма "Эос".

Горячие фото Адрии Архона

Адриа Архона снялась в пальто на голое тело / Фото из инстаграма Архоны

Адриа Архона снялась в эффектном платье / Фото из инстаграма Архоны

Соблазнительная Архона обнажила спину / Фото из инстаграма Архоны

Адриа Архона снялась в платье на пляже / Фото из инстаграма Архоны

Архона соблазняет своих подписчиков / Фото из инстаграма Архоны

Адриа Архона показала роскошную фигуру в купальнике / Фото из инстаграма Архоны

Адриа Архона поражает своим стальным прессом / Фото из инстаграма Архоны

Читай также Последняя стала открытием: горячие секс-позиции, чтобы сжечь максимум калорий

Джейсону Момоа изрядно повезло с Адрией Архоной. Надеемся, что пара будет вместе долго и мы вскоре увидим красивые свадебные фото!