Вкрала серце Аквамена: гарячі фото Адрії Архона, коханої Джейсона Момоа

Джейсон Момоа кілька років тому розлучився. А тепер усім стало відомо, хто його нова обраниця. Нею стала чарівна Адріа Архона. Й у рубриці "Хтивий понеділок" ми покажемо її гарячі фото.

Але почнімо з того, хто вона така. Men 24 розповість тобі найцікавіше про життя красуні, яка вкрала серце Аквамена – Джейсона Момоа.

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Хто така Адріа Архона

День народження: 25 квітня 1992 року

25 квітня 1992 року Колір очей: карий

карий Зріст: 170 сантиметрів

170 сантиметрів Рід занять: актриса та модель

актриса та модель Знак Зодіаку: Телець

Адріа Архона на 13 років молодша за Джейсона Момоа. У нас новий акторський союз. Правда, достеменно невідомо, коли саме розпочалася їхня спільна історія.

Народилася Адріа Архона Торрес у Сан-Хуані, Пуерто-Рико, у родині пуерториканки Леслі Торрес та гватемальця Рікардо Архона. У неї – двоє братів: Рікорда та Ніколас.

Сім'я актриси перебралася до Мехіко, коли вона була немовлям. Мешкала вона там до дванадцяти років. Цікаво, що її батько – гватемальський співак і автор пісень. Він часто брав Адрію з собою на гастролі, "дозволяючи дихати мистецтвом, музикою і богемним стилем життя". Саме так вона розповідала в інтерв'ю.

Адріа Архона – нова кохана Джейсона Момоа / Фото з інстаграму Архони

Перший фільм – у 2012 році

Її перша акторська робота була у короткометражному фільмі "Втрата" сценариста та режисера Джастіна Омара Суареса. А свою першу гостьову роль у телесеріалі "Незабутній" вона отримала у 2014 році. Адрія зіграла Сюзі Хоучен. Після цього вона з'явилася у двох епізодах серіалу "Особа у розшуку" у ролі Дені Сілви.

А вже через рік – у 2014 році – ми побачили її у першому повнометражному фільмі "Весілля в Нью-Йорку". У ньому вона зіграла Патрицію. Того ж року вона отримала свою першу повторну роль Емілі у другому сезоні серіалу HBO "Справжній детектив", де також ми побачили Меттью МакКонахі, Тейлор Кітч і Коліна Фаррелла.

В інтерв'ю виданню Interview вона розповіла, що коли "навколо тебе найкращі люди, ти не можеш помилитися – єдиний спосіб помилитися – це спробувати зробити все добре... ти маєш жити моментом і ризикувати". Так вона описала свій знімальний досвід у "Справжньому детективі". Також Адрія з'явилася в епізоді "Нарко" у ролі Хелени перед зйомками іншого короткометражного фільму "Еос".

Гарячі фото Адрії Архона

Адріа Архона знялася у пальто на голе тіло / Фото з інстаграму Архони

Адріа Архона знялася в ефектній сукні / Фото з інстаграму Архони

Спокуслива Архона оголила спину / Фото з інстаграму Архони

Адріа Архона знялася у сукні на пляжі / Фото з інстаграму Архони

Архона спокушає своїх підписників / Фото з інстаграму Архони

Адріа Архона показала розкішну фігуру у купальнику / Фото з інстаграму Архони

Адріа Архона вражає своїм сталевим пресом / Фото з інстаграму Архони

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Джейсонові Момоа неабияк пощастило з Адрією Архоною. Маємо надію, що пара буде разом довго і ми невдовзі побачимо красиві весільні фото!