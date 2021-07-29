Ожидание – реальность: фитнес-модель взбудоражила сеть забавными фото в купальнике

Ана Чери не устает радовать нас и своих подписчиков новыми фото. На этот раз фитнес-модель решила показать, чем отличается инстаграмное фото от реального. Для этого она сняла серию кадров, на которых позирует в купальнике на фоне моря. Наслаждайся порцией комического соблазна от Ани Чери на Men 24!

В фитнес-модели Аны Чери безупречное чувство юмора. Она не только регулярно радует своих подписчиков в сети свеженькими фотографиями, но и не забывает радовать их. В этот раз красавица опубликовала сравнения в стиле "ожидания – реальность", которое не оставило абсолютно никого равнодушным.

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"Инстаграм против Реальности", – написала она под постом, который сопровождается сразу двумя фото.

Подписчикам Аны Чери настолько понравилась новая публикация фитнес-модели, они буквально засыпали ее лайками. Они не были скупыми также и на комментарии:

"Второе фото очень смешное";

"На все 100 процентов правда";

"Очень сексуальная и горячая";

"Мне нравится твоё тело";

"Очень привлекательная";

"Красивый ангел. Я люблю тебя!";

"Ты очень безупречная";

"Фантастическая и потрясающая";

"Вау, крошка, я не могу оторвать взгляд".





Ана Чери показала забавные фото в стиле "ожидания – реальность" в купальнике / Фото с инстаграма Чери

Следить за Аной Чери в инстаграме – одно удовольствие. Поэтому мы рекомендуем не отказывать себе в этом. Айда подписываться на фитнес-модель, чтобы одним из первых иметь возможность наслаждаться горячими фото красавицы!

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