Уже 29 июля в 5:00 по киевскому времени Элина Свитолина и Маркета Вондроушова сойдутся на теннисном корте, чтобы побороться за место в финале. Мы, конечно же, убеждены, что врага следует знать в лицо. Поэтому решили немного ознакомиться с чешской спортсменкой ближе!

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Маркета Вондроушова

Instagram: marketavondrousova

Возраст: 22 года

Знак Зодиака: Рак

Рост: 173 сантиметра

Вес: 59 килограммов

Страна: Чехия

Любимый теннисист: Рафаэль Надаль

Семейное положение: незамужем

22-летняя чешская теннисистка стала известной благодаря своей выдающейся игре. Профессионалы считали ее будущим чешского тенниса, поэтому она их не подвела. И вот Маркета Вондроушова попала в полуфинал Олимпийских игр 2020.

Интересно: теннисистку называют наследницей Петри Цветочной, хотя обе имеют различные физические навыки и технические точки зрения.

Родилась Маркета в городе Соколове, что на западе Чехии. Теннисом она начала заниматься в достаточно юном возрасте – в 4 года. К 10 годам она уже регулярно наведывалась в Прагу, чтобы стать профессионалом. А в 15 лет самостоятельно перебралась в столицу Чехии для дальнейшего обучения!

Дебютировала Маркета в туре WTA в парном разряде на Sparta Prague Open 2015 с Катержиной Ваньковой. Тот матч пара, к сожалению, программа. Через год она дебютировала в WTA в одиночном разряде. И тут девушка проявила себя с самой лучшей стороны.

Особым для Маркеты был 2017 год. Она вернулась на корт через год после травмы локтя. Тогда она выиграла 20 матчей, получив титул чемпиона. Мы, конечно же, могли бы еще больше рассказать о победах соперницы Элины Свитолиной, но предпочтем ее соблазнительным фото. Ими она, к слову, делится с не меньшим энтузиазмом.

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Соблазнительные фото Маркеты Вондроушовой



Маркета Вондроушова не только много работает на корте, но и знатно отдыхает / Фото с инстаграма Вондроушовой



Маркета Вондроушова предпочитает отдых на Мальдивах / Фото с инстаграма Вондроушовой



Теннисистка регулярно выкладывает соблазнительные фото, на которых она позирует в купальниках / Фото с инстаграма Вондроушовой



Маркета Вондроушова обожает принимать солнечные ванны / Фото с инстаграма Вондроушовой



Маркете Вондроушовой чрезвычайно подходят купальники / Фото с инстаграма Вондроушовой



Стальной пресс Маркеты Вондроушовой взбудоражил не одну тысячу ее фанатов / Фото с инстаграма Вондроушовой



Маркета Вондроушова знает толк в отличном отдыхе у моря / Фото с инстаграма Вондроушовой



А еще тело Маркеты Вондроушовой украшает множество татуировок / Фото с инстаграма Вондроушовой

Ну что же, нам остается только поставить будильник на 5:00 и держать кулачки за Элину Свитолину. Мы убеждены, что она соберет всю силу в кулак и выйдет в финал!