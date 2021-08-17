Итальянская телеведущая Антонелла Мозетти снялась топлес

На этот раз под нашим прицелом невероятная Антонелла Мозетти. Сексуальная итальянская телеведущая и модель взбудоражила сеть фотографией, на которой она позирует топлес. Эффектный кадр 46-летняя итальянка сделала в бассейне, что добавило еще несколько баллов к ее копилке. Айда вместе с Men 24 наслаждаться эротическим фото Антонеллы Мозетти!

Невероятная Антонелла Мозетти в очередной раз доказала, что ее смелости нет предела. Она не только с удовольствием позирует в стильных купальниках, но и снимается вообще без одежды. Неудивительно, что свежий кадр телеведущей не на шутку взбудоражил пользователей сети.

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Откровенный кадр итальянской красавицы мгновенно собрал тысячи лайков, а также множество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Очень милая";

"Ты невероятная";

"Ты настоящий клад";

"Потрясающая малышка";

"О такой середине августа я мечтал";

"Руки вверх!";

"Убери руки, если хочешь свести нас с ума".



Антонелла Мозетти взбудоражила сеть, снявшись топлес / Фото с инстаграма Мозетти

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