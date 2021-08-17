Італійська телеведуча Антонелла Мозетті знялася топлес

Цього разу під нашим прицілом неймовірна Антонелла Мозетті. Сексуальна італійська телеведуча та модель розбурхала мережу світлиною, на якій вона позує топлес. Ефектний кадр 46-річна італійка зробила у басейні, що додало ще кілька балів до її скарбнички. Гайда разом з Men 24 насолоджуватися еротичним фото Антонелли Мозетті!

Неймовірна Антонелла Мозетті вкотре довела, що її сміливості немає меж. Вона не лише з задоволенням позує у стильних купальниках, а й знімається узагалі без одягу. Не дивно, що свіженький кадр телеведучої не на жарт розбурхав користувачів мережі.

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Відвертий кадр італійської красуні миттєво зібрав тисячі лайків, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Дуже мила";

"Ти неймовірна";

"Ти справжній скарб";

"Приголомшлива крихітка";

"Про таку середину серпня я мріяв";

"Руки вгору!";

"Прибери руки, якщо хочеш звести нас з розуму".



Антонелла Мозетті розбурхала мережу, знявшись топлес / Фото з інстаграму Мозетті

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