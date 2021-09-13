Атлет поделился крутой 7-минутной тренировкой, которая помогает нарастить мышцы

Профессионал по художественной гимнастике Крис Херия регулярно выкладывает на ютьюбе контент. В нем атлет подробно рассказывает о диете и плане тренировок, которые он использует, чтобы поддерживать свою фигуру. На этот раз речь пойдет о чрезвычайно крутой 7-минутной тренировке, которое способствует наращиванию мышц.

В своем последнем видео Крис Херия рассказывает о тренировке, которую он выполняет каждое утро, чтобы получить лучшее начало дня. Заметим, что он не использует ничего, кроме пары гантелей.

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Если вы каждое утро пытаетесь нарастить мышцы, лучшими упражнениями, которые можно выполнять, будут комплексные. Сложные упражнения привлекают больше групп мышц и позволяют вам нарастить больше мышц, усиливают их ежедневный рост, в отличие от изолированной работы или работы с одной мышцей,

– замечает он.

Как накачать мышцы всего за 7 минут

Первый шаг – бриллиантовые отжимания. Если это слишком сложно, Херия рекомендует выполнять отжимания с высокого положения.

"Это очень хорошее упражнение для разогрева верхней части тела с акцентом на пресс, грудь, плечи и руки", – подчеркивает он.

Следующее – отжимания в стойке на руках. Опять же, Херия предлагает несколько вариантов, которые могут быть выполнены для различных уровней способностей.

Третье движение – приседания с гантелями. Это упражнение Херия называет "убийцей всего тела". Благодаря ему удается использовать полный диапазон движений для работы всего: от ног и до плеч.

После этого он демонстрирует приседания-пистолеты с отягощением. В начале он рекомендует выполнять это упражнение с помощью. Например, ты можешь использовать кресло во время приседания.

Тренировка Криса Херия также охватывает тягу с гантелями в наклоне и завершается классическим упражнением для всего тела – Бэрпи.

Смотри на видео, как правильно выполнять 7-минутную тренировку Криса Херия:

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Тренировочный план Криса Херия чрезвычайно крутой. И мы рекомендуем взять его на вооружение, чтобы без устали работать над своим телом. Результаты тебя удивят и вдохновят не останавливаться на полпути!