Какие автомобили никогда не стоит покупать: вывод владелицы прокатного бизнеса

Предпринимательница, которая занимается прокатом автомобилей, рассказала, какие автомобили водителям никогда не стоит покупать. Это Киауна из Атланты в США, которая имеет, кроме автобизнеса, неплохую фан-базу в тиктоке на более чем 17 000 подписчиков.

Киауна откровенно поделились с фанами, какие машины она не рекомендует покупать и почему. В список вошли модели от таких популярных производителей, как Jeep и Mercedes Benz. Сообщение женщины просмотрели уже с полмиллиона раз.

Смотри также "Вирусный" механик объяснил признак неисправности автомобиля, которую водителям никогда нельзя игнорировать

Бизнесвумен рассказала об авто, которые она не рекомендует покупать

Она говорит, что имела 15 машин. Первая, Jeep Wrangler, загорелась и стала лимоном.

термином "лимон" автопрофи обозначают машины со значительным дефектом, что делает их опасными для вождения (неисправные тормоза, двигатель, трансмиссия и тому подобное).

Далее был Dodge Hornet, у него были проблемы с электрикой и в итоге он перестал ехать после 20 000 миль пробега.

Даже если машины исправны, может возникнуть другая проблема. Киауна говорит:

У меня было четыре Dodge Chargers и Challenger, и с ними не было никаких проблем в техническом обслуживании. Но я живу в Атланте...

А проблема в том, что там много воров, которые очень хотят почему-то именно эти машины. Все эти 4, о которых пишет женщина, были угнаны.

Владелица автопрокатного бизнеса рассказала о плохих машинах: смотри видео из ее тиктока

Mercedes Benz Киауна назвала "худшей машиной из всех".

Она не могла нормально открывать водительские двери – их нужно было толкать, потому что они заклинивали. А зимой даже приходилось лить на них горячую воду.

Также навигационный экран часто ломался. А самой большой проблемой был водяной насос: "Ни с того ни с сего машина начинала трястись, как будто вот-вот взорвется".

Относительно своего видео женщина в подписи отметила, что что это только ее мнение, которое базируется на личном опыте.



Киауна имела 15 автомобилей и поделилась опытом личного пользования / Фото из инстаграма бизнесвумен

В тысячах комментариев многие водители добавили свои соображения. Но вспомним только положительные, чтобы на хорошей ноте завершить: хвалили машины Toyota и Lexus, а также добрым словом вспоминали Honda и Mazda.