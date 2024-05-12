Які автомобілі ніколи не варто купувати: висновок власниці прокатного бізнесу

Підприємиця, яка займається прокатом автомобілів, розповіла, які автомобілі водіям ніколи не варто купувати. Це Кіауна з Атланти у США, яка має, окрім автобізнесу, непогану фан-базу в тіктоці на понад 17 000 підписників.

Кіауна відверто поділися з фанами, які автівки вона не рекомендує купувати й чому. До списку увійшли моделі від таких популярних виробників, як Jeep і Mercedes Benz. Допис жінки переглянули вже з пів мільйона разів.

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Бізнесвумен розповіла про авто, які вона не рекомендує купувати

Вона каже, що мала 15 машин. Перша, Jeep Wrangler, загорілася та стала лимоном.

терміном "лимон" автопрофі позначають машини зі значним дефектом, що робить їх небезпечними для водіння (несправні гальма, двигун, трансмісія тощо).

Далі був Dodge Hornet, у нього були проблеми з електрикою та в підсумку він перестав їхати після 20 000 миль пробігу.

Навіть якщо автівки справні, може виникнути інша проблема. Кіауна каже:

У мене було чотири Dodge Chargers і Challenger, і з ними не було жодних проблем у технічному обслуговуванні. Але я живу в Атланті...

А проблема в тому, що там багато крадіїв, які дуже хочуть чомусь саме ці машини. Всі ці 4, про які пише жінка, були викрадені.

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Mercedes Benz Кіауна назвала "найгіршою машиною з усіх".

Вона не могла нормально відкривати водійські двері – їх потрібно було штовхати, тому що вони заклинювали. А взимку навіть доводилося лити на них гарячу воду.

Також навігаційний екран часто ламався. А найбільшою проблемою була водяна помпа: "Ні з того ні з сього машина починала трястися, наче ось-ось вибухне".

Щодо свого відео жінка у підписі наголосили, що це лише її думка, яка базується на особистому досвіді.



Кіауна мала 15 автомобілів та поділилася досвідом особистого користування / Фото з інстаграму бізнесвумен

У тисячах коментарів багато водіїв додали свої міркування. Та згадаймо лише позитивні, щоб на добрій ноті завершити: хвалили автівки Toyota та Lexus, а також добрим словом згадували Honda й Mazda.