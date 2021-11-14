Блогер провел целый день с 68-килограммовым жилетом: вызов не для слабонервных

Блогеру Брендону Уильяму пришлось пройти через ряд физических испытаний во имя контента. В последнем видео он берет на себя, пожалуй, самую сложную задачу: пытается продержаться 24 часа в "самом тяжелом обремененном жилете в мире". Он весит 68 килограммов, и с ним общий вес Брендона – 136.

Надеть жилет Брендону помог его друг. И здесь нечему удивительного, ведь накинуть на себя собственный же вес – не такая уж простая задача. Что уж говорить о проведении целого дня в этом снаряжении.

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Блогер провел день с 68-килограммовым жилетом на себе

Сразу же отметим, что пробовать воспроизвести этот вызов – крайне опасно. Это чревато тебе незаурядным травматизмом и серьезными проблемами со здоровьем.

В "новом теле" Уильям уходит с другом на пляж, где пытается сыграть в легкую игру в волейбол.

Уже чувствую себя плохо. Вся верхняя часть спины убивает меня, и я знаю, что если я сделаю один ложный шаг, моя косточка перестанет существовать,

– признается он.

Он также обнаруживает, что даже просто стоя в очереди, чтобы заказать обед, невыносимо с этим дополнительным весом, прикрепленным к его торсу.

"Я чувствовал, что вот-вот потеряю сознание, если собираюсь стоять там дольше", – говорит он.

Затем Уильям следует в боксерский зал, чтобы посмотреть, можно ли провести спарринг в громоздком жилете.

Делать любой удар в хорошей форме было очень сложно. А еще из-за веса жилета было очень тяжело двигаться по рингу и избегать ударов, и до последней минуты [первого] ​​раунда я был полностью истощен,

– добавляет Уильям.

Еще не удовлетворенный своим экспериментом, Уильям также носит жилет в бассейне. Все для того, чтобы посмотреть, как это влияет на его пребывание в воде. Он изо всех сил пытался плавать, поскольку жилет буквально заставлял его идти ко дну.

Смотри на видео, как Брендон Уильям провел день с 68-килограммовым жилетом:

Наконец он пытается выполнить подтягивание, отжимание и опускание на брусьях. Он выполняет эти упражнения, хоть и не слишком легко.

Я больше не могу носить этот тяжелый жилет. Мое тело полностью мертвое, нижняя часть спины убивает меня, с моими коленями и косточками,

– замечает он.

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Брендон Уильям каждый раз находит, чем нас удивлять. Мы же не устаем призывать тебя: не пытайся воспроизводить увиденное. Такой вызов может хорошо тебе навредить, так что не делай так!