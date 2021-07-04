Тренировка на высоте 4500 метров: блогер бросил сумасшедший вызов, который его "раздавил"

Уилл Теннисон пытается выполнить всевозможные физические испытания: от тренировок знаменитостей к диетам героев аниме. В своем последнем видео Уилл пробует тренировку в стиле кроссфит. А ее особенность заключается в том, что выполняет он упражнения на высоте более 4500 метров.

Сразу же оговоримся, что он не поднимался для этого в горы. Наш герой тренировался в специальной камере, наполненной фильтрованным воздухом. В ней создаются условия такой высоты. А чтобы еще усложнить себе задачу, он надевает 9-килограммовый жилет.

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Безумная тренировка на высоте

Тренировка начинается с перевернутых тяг.

"Сейчас я чувствую себя хорошо, но чувствую, что пожалею об этом через 5 раундов", – говорит он.

Сразу же заметим, что пытаться повторить нечто подобное – не лучшая идея. Если же она тебя не покидает, то нужно делать это только под наблюдением профессионального тренера.

Конечно же, каждый раунд требует больше физических потерь, поэтому Виллу нужно больше времени для выполнения своих повторений с течением времени.

"Это гораздо сложнее, чем я думал. Обычно я могу без проблем с ними справиться. Я чувствую, что паникую", – отмечает он.

Второе упражнение – Man Maker, движение со штангой всего тела, которое переходит от отжимания к рывку и подъему. Вот где Уилл действительно начинает бороться, и после завершения первого раунда ему приходится снимать пластины со штанги, чтобы завершить свои повторения.

"Если ты встревожился и испугался, что не можешь дышать, ты задохнешься. Ты должен сохранять спокойствие и уравновешенность между вздохами и сосредотачиваться на своем дыхании, иначе у тебя не будет никаких шансов на тренировке", – объясняет Уилл.

Смотри, как Уилл Теннисон выполняет упражнения на пределе человеческих возможностей:

Далее идет бег, бросание мяча на ящик и в стену. Напоследок Уилл оставил толчки бедрами, когда ему приходится бросать гантели и выполнять упражнение с собственным весом.

"Эта тренировка порвала меня", – говорит он.

Мы видели множество вызовов. Но этот однозначно можно считать испытанием на грани собственных возможностей. Неудивительно, что оно буквально "порвало" нашего героя. Интересно, что он в следующий раз устроит.

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