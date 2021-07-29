Строгая диета и тренировка ЛеБрона Джеймса: бодибилдер прожил день по графику звезды НБА

Бодибилдер Зак Перна – не новичок в испытании "день из жизни". В прошлом году он следил за тренировками и диетой всех: от Дуэйна Джонсона к Эдди Холла и Марка Уолберга и, по какой-то причине, Гарри Поттера. На этот раз он взялся за легендарного баскетболиста ЛеБрона Джеймса. Посмотрим, не сломает ли его день по графику спортсмена.

Когда он услышал, как ЛеБрон Джеймс поделился своим точным расписанием тренировок и диетой на шоу Тима Ферриса, решил попробовать. Он просто не мог упустить возможность прожить день по графику знаменитого баскетболиста!

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Однако, был один небольшой нюанс. Рост ЛеБрона Джеймса – 206 сантиметров. И весит он немного больше нашего героя. Поэтому Зак Перна немного скорректировал диету, чтобы она соответствовала его параметрам.

"Очевидно, что ЛеБрон Джеймс достигает 206 сантиметров в высоту, а я еще не совсем того роста. Поэтому его размеры порций будут значительно больше, чем у меня. Но я просто собираюсь подогнать их под себя", – сказал Перна.

Блогер повторил день из жизни ЛеБрона Джеймса

Для Перны и ЛеБрона день начинается с завтрака. Он состоит из омлета из яичного белка с копченым лососем и блинчиков без глютена, присыпанных сверху ягодами.



На завтрак баскетболист ест омлет, а также блины без глютена / Фото Unsplash

Стоптав весь омлет и половину своей стопки блинов размером с гору, Перна приступает к тренировке ЛеБрона Джеймса. Как и Lakers 23 он начинает с 20 минут кардио, прежде чем перейти к силовой тренировке.

Перна выполняет все в 4 подхода по 12 повторений, начиная со становой тяги, а затем следуют тяги в наклоне и сгибания рук со штангой. Он заканчивает упражнениями по художественной гимнастике, поэтому выполняет:

отжимания широким хватом (3 подхода по 20 повторений),

(3 подхода по 20 повторений), подтягивание (3 подхода по 15 повторений),

(3 подхода по 15 повторений), подтягивания широким хватом (3 подхода по 10 повторений).

Чтобы остыть, он заканчивает тренировку 15 – 30 минутами йоги.

Как и в ЛеБрона, в Перны впереди "очень серьезная и важная" игра. Поэтому он ест перед ней бутерброд с арахисовым маслом и желе, который, по его подсчетам, содержит 312 калорий.



Перед игрой ЛеБрон съедает бутерброд с арахисовым маслом / Фото Unsplash

После игры четыре на один против баскетбольной команды Mud Bones, где он использует некоторые интересные тактики, он переходит на свой растительный белок. После этого отправляется в камеру криотерапии, где температура опускается до -160 градусов по Цельсию.

"Это довольно странно. Трудно даже немного дышать", – делится впечатлениями Перна.

Следующее блюдо для Перны – лосось из цельнозерновой пастой и овощами. К ним он добавляет домашний соус и сыр пармезан. Но нельзя расслабляться, потому что сразу после этого его ожидает восстановительный массаж. Перна выбрал миотерапевтический массаж.

"Сегодня мне делают неудобный массаж, но все это часть процесса выздоровления", – добавил он.

На ужин Перна ест курицу с рукколой и бокалом хорошего вина. Это звучит замечательно, но есть небольшой проблемой для человека, который думает, что вино имеет ужасный вкус.

"Очевидно, он любит свое вино. К несчастью для меня, я его ненавижу", – признался он.

Смотри, как Зак Перна пытался прожить день по графику ЛеБрона Джеймса:

После того как ЛеБрон прошел все тренировки и его приемы пищи закончились, единственное, что осталось сделать Перне, – заснуть. Сделает он это под успокаивающий звук дождя, который падает где-то в лесу, как это и делает суперзвезда баскетбола. Но прежде чем он это сделает, наш герой поделится своими мыслями о последних 12 часах. И, скажем так, он не уверен, что делал все, что и ЛеБрон.

"Я клянусь, что этих калорий на удивление мало. Он массивный, и диета относительно скромная. Но некоторые товарищи по команде говорили, что он ест много дерьма, например, печенье и прочее. Поэтому, возможно, он не упоминал об этом в подкасте, потому что рядом сидел его тренер", – добавляет Перна.

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Так или иначе, но наш герой таки справился с непростым графиком баскетболиста ЛеБрона Джеймса. Возможно, звезда баскетбола и скрыл от слушателей ряд интересных фактов, но это не мешает нам вдохновляться тем, что мы уже знаем.