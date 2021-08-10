Безумный вызов, который сломает каждого: бодибилдер выполнил 1000 отжиманий за 69 минут

Выполнение безумного количества отжиманий – чрезвычайно популярный вызов как среди блогеров, так и среди спортсменов. Неудивительно, что наш новый герой, Крейг Ричи взялся за вызов, который ему бросил шестикратный чемпион CrossFit Games Кхан Портер. Им нужно выполнить 1000 отжиманий подряд и посмотреть, кто справится с заданием быстрее.

Ричи разбивает свои отжимания на подходы по 5 повторений. Это позволяет ему поддерживать солидный темп. По крайней мере в начале. Но мы-то знаем, что очень скоро усталость даст о себе знать.

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"25 на первой минуте! Мы знаем, что не собираемся удерживать такой темп", – признает он в начале видео.

1000 отжиманий подряд

Со временем, что и понятно, у него начинает проявляться безумная усталость. Она уже начинает сеять сомнения в том, справится ли наш герой с этим испытанием.

"Я просто хочу достичь 500 повторений. Поэтому я знаю, для чего возвращаюсь вниз", – отмечает он.

В конце концов, он достигает половины пути за 29 минут и 40 секунд. Настоящее безумие!

"Знаете, на самом деле все не так уж плохо. Пятерки – это хорошо, но между каждой должен быть небольшой перерыв... Вы немного цепенеет, вам становится немного скучно. Думаю, если бы я сделал шестерки или семерки, я бы просто потерпел неудачу. Зато пятерки позволяют мне продолжать", – продолжает комментировать вызов он.

Выполнив 888 повторений за первый час, Ричи начинает следовать примеру Портера и сокращает количество подходов отжиманий, пока не будет выполнять только по 2 или 3 повторения за раз.

"Тройки были все же лучшим вариантом, чем пятерки", – говорит он, выполнив свое 1000-е повторения за 1 час 9 минут против 1 часа и 6 минут в Портера.

Смотри, как блогер выполнил 1000 отжиманий за 69 минут:

"Это было весело! Убил час. Я думал, что моя грудь и трицепсы действительно взорвутся, но я просто почувствовал, что моя сила просто ушла", – признался он.

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Мы ни в коем случае не призываем тебя повторить нечто подобное. Эти вызовы не принесут никакой ощутимой пользы ни тебе, ни твоему телу. Более того: они могут даже серьезно навредить. Поэтому достаточно один раз взглянуть, чтобы не делать этого!