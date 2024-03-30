Борода больше не табу: в армии Великобритании отменили исторический запрет

Солдатам британской армии теперь разрешат иметь не только усы, но и бороду. Решение не было простым, принимали его после многолетних дискуссий и многомесячных уточнений. Да и несколько обязательных условий пришлось добавить.

Борода и усы должны быть опрятными и надлежащим образом ухоженными. Длину волос регламентируют от 2,5 до 25,5 миллиметра, и чтобы они не были нетипичного цвета. И соблюдение этого всего будут регулярно проверять.

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В Британии всем военным разрешили носить бороды

Политика армии Великобритании в отношении волос на лице была довольно консервативной. Аккуратные усы позволяли раньше, а вот бороду более сотни лет нельзя было иметь. Но отныне солдатам и офицерам можно отращивать и усы, и бороды во время службы в армии.

Новая директива стала результатом многолетних дискуссий, но решение принято и вступает в силу немедленно. Все необходимые детали согласовывали несколько прошлых месяцев, учитывая, в частности, и соображения самих военнослужащих.

Итак, можно отращивать опрятные и ухоженные усы и бороды. Но остаются "особые случаи", когда офицерам и солдатам могут "приказать бриться, если этого потребуют обстоятельства".

Руководство армии надеется, что обновленная политика поможет привлечь больше рекрутов из поколения молодых мужчин, которые сейчас решают держать волосы на лице в большем количестве, чем в последние десятилетия.

Солдатам британской армии разрешат носить бороды / Фото BBC

К слову, в британской армии и раньше военным определенных конфессий, например сикхам и мусульманам, позволяли отращивать бороды. Но только если это не ставило под угрозу их оперативную эффективность, здоровье или безопасность.

Королевский военно-морской флот позволял бороду и усы в течение многих лет. А Королевские военно-воздушные силы разрешили это в 2019. Сухопутные войска "держались" дольше всех и стали последним родом войск, где предоставили указанное разрешение.

где предоставили указанное разрешение. В четырехминутном видеообращении к военнослужащим уорент-офицер 1 класса Пол Карни объяснил задержку: "Достижение результата заняло немного больше времени, чем ожидалось, из-за большего количества заинтересованных сторон, в том числе Его Величество Короля, наших политиков и наших союзников".