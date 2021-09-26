Бывший "морской котик" поделился взрывной тренировкой 21-15-9
Источник:Men's Health
Если твой текущий тренировочный распорядок немного застоялся, позволь оживить его. Для этого можно использовать высокоинтенсивную тренировку с трех раундов от элитного спортсмена с кроссфита.
Джош Бриджес, бывший "морской котик" США и шестикратный участник CrossFit Games. Недавно он поделился одной из своих тренировок с Morning Chalk Up.
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Тренировка, которой поделился Бриджес, проверит твою умственную устойчивость, физическую силу и работоспособность сердечно-сосудистой системы в трех различных движениях.
"Дышите во время Бэрпи, придерживайтесь больших сетов на чистках / идите непрерывно и восстанавливайте хватку на бегу", – посоветовал Бриджес.
Мощная тренировка 21-15-9 от бывшего "морского котика"
Для разогрева
3 раунда:
- 15-метровое медвежье ползания
- Отжима с опусканием и подъемом на руках
- 5 Бэрпи со скачком в высоту
- 15 метров прогулки на корточки
Тренировка на время, 21-15-9 повторений:
- Бэрпи
- Силовая очистка со штангой (42,5 килограмма / 30 килограммов) или силовая очистка с гантелями (22,5 килограмма / 15 килограммов)
- Бег на 400 метров
- Твоё время ограниченное: нужно уложиться в 15 минут, поэтому ставь таймер. Если не справился с первого раза, тогда попробуй на следующий улучшить показатель.
Эта тренировка разрушит спортивную рутину / Фото Unsplash
Заминка
2 раунда:
- Поза ребенка – 60 секунд
- Растяжка голубя – 30 секунд на каждую сторону
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