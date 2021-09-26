Бывший "морской котик" поделился взрывной тренировкой 21-15-9

Если твой текущий тренировочный распорядок немного застоялся, позволь оживить его. Для этого можно использовать высокоинтенсивную тренировку с трех раундов от элитного спортсмена с кроссфита.

Джош Бриджес, бывший "морской котик" США и шестикратный участник CrossFit Games. Недавно он поделился одной из своих тренировок с Morning Chalk Up.

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Тренировка, которой поделился Бриджес, проверит твою умственную устойчивость, физическую силу и работоспособность сердечно-сосудистой системы в трех различных движениях.

"Дышите во время Бэрпи, придерживайтесь больших сетов на чистках / идите непрерывно и восстанавливайте хватку на бегу", – посоветовал Бриджес.

Мощная тренировка 21-15-9 от бывшего "морского котика"

Для разогрева

3 раунда:

15-метровое медвежье ползания

Отжима с опусканием и подъемом на руках

5 Бэрпи со скачком в высоту

15 метров прогулки на корточки

Тренировка на время, 21-15-9 повторений:

Бэрпи Силовая очистка со штангой (42,5 килограмма / 30 килограммов) или силовая очистка с гантелями (22,5 килограмма / 15 килограммов) Бег на 400 метров

Твоё время ограниченное: нужно уложиться в 15 минут, поэтому ставь таймер. Если не справился с первого раза, тогда попробуй на следующий улучшить показатель.



Эта тренировка разрушит спортивную рутину / Фото Unsplash

Заминка

2 раунда:

Поза ребенка – 60 секунд

Растяжка голубя – 30 секунд на каждую сторону

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Возьми на вооружение этот комплекс, чтобы сделать свою тренировку интереснее. Гарантируем, тебе понравится возможность разнообразить рутину, в которую ты погруз.