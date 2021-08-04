Сексолог рассказала, в чем опасность секса по дружбе

Секс по дружбе становится все популярнее. Оно и неудивительно, ведь можно, так сказать, совместить приятное с полезным. Особенно, если ни одна из сторон не готова к серьезным отношениям. Впрочем, секс по дружбе имеет не только положительные, но и отрицательные стороны. О его подводных камнях рассказала сексолог и ведущая реалити "Эксы", которое выйдет на Новом канале 14 сентября, Наталья Ежова.

Если тебе предложат секс по дружбе, дважды подумай. В этой милой и невинной забавы могут быть не слишком приятные последствия. И они могут испортить не только возможность получить интимную разрядку, но и просто поставить крест на дружбе.

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Секс по дружбе – совсем не невинная шалость

Сексолог Наталья Ежова называет секс по дружбе недоотношениями. Если же быть максимально точным, то инфантильным типом отношений. В нем партнеры боятся психологической близости.

"Люди боятся открыться друг перед другом. Показать внутреннюю уязвимость. В сексе по дружбе партнеры удовлетворяют свою потребность в физической близости. Они не берут ответственность друг за друга, но получают то, что им нужно", – подчеркивает она.

Если мужчины в отношениях ищут секса по дружбе, то они, по мнению эксперта, недовольны своей партнершей. Им недостаточно интима, поэтому приходится искать его на стороне.

по мнению эксперта, недовольны своей партнершей. Им недостаточно интима, поэтому приходится искать его на стороне. Если же говорится о женщинах, то все гораздо сложнее. Что и не удивительно. Они – эмоциональные личности. Поэтому в таких отношениях для женщины секс и возбуждения – об эмоциях.

"У такой женщины или низкая самооценка, или она также в паре, где ей не хватает интима и эмоций", – добавила Ежова.



Женщинам в таком типе отношений нужны эмоции, которых им не хватает / Фото Unsplash

Секс по дружбе редко завершается положительно для обеих. Как свидетельствует статистика, в большинстве случаев такие интимные отношения ни к чему не доводят. Более того: они могут не на шутку травмировать.

"Кто-то из "друзей по сексу" точно влюблен в другого и не признается. А стабильным этот тип отношений может быть только при условии, что это любовный треугольник", – объясняет она.

Если же дополнительных партнеров нет, то эта конструкция не может крепко держаться в течение длительного времени. Со временем женщина захочет почувствовать заботу, защиту и ответственность, а мужчина – верность.

Более того: очень скоро секс по дружбе может стать причиной появления ревности. Твоя партнерша может, например, начать ходить на свидания. Тебе же придется либо с этим мириться, либо ставить точку и искать кого-то другого.

Секс по дружбе только кажется безобидной интимной интрижкой. На самом деле он со временем истощает каждого участника выходки. Поэтому злоупотреблять таким типом отношений не рекомендуется. Помни о том, что Happy end'ом секс по дружбе заканчивается только в фильмах, и то не во всех!

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