Сексологиня розповіла, у чому небезпека сексу по дружбі
Джерело:Новий канал
Секс по дружбі стає все популярнішим. Воно й не дивно, адже можна, так би мовити, поєднати приємне з корисним. Особливо, якщо жодна зі сторін не готова до серйозних стосунків. Утім, як показує практика, секс по дружбі має не лише позитивні, а й негативні сторони. І про підводні камені цього явища розповіла сексологиня та ведуча реаліті "Екси", яке вийде на Новому каналі 14 вересня, Наталя Єжова.
Якщо тобі запропонують секс по дружбі, двічі задумайся. У цієї милої та невинної забави можуть бути не надто приємні наслідки. І вони можуть зіпсувати не лише можливість отримати інтимну розрядку, а й просто поставити хрест на дружбі.
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Секс по дружбі – зовсім не безневинна витівка
Сексологиня Наталя Єжова називає секс по дружбі недостосунками. Якщо ж бути максимально точним, то інфантильним типом стосунків. У ньому партнери бояться психологічної близькості.
"Люди бояться відкритися один перед одним. Показати внутрішню вразливість. У сексі по дружбі партнери задовольняють свою потребу у фізичній близькості. Вони не беруть відповідальність один за одного, але отримують те, що їм потрібно", – підкреслює вона.
- Якщо чоловіки у стосунках шукають сексу по дружбі, то вони, на думку експертки, незадоволені своєю партнеркою. Їм недостатньо інтиму, тож доводиться шукати його на стороні.
- Якщо ж мовиться про жінок, то тут усе значно складніше. Що й не дивно. Вони – емоційні особистості. Тож у таких стосунках для жінки секс і збудження – про емоції.
"У такої жінки або низька самооцінка, або вона також у парі, де їй не вистачає інтиму й емоцій", – додала Єжова.
Жінкам у такому типі стосунків потрібні емоції, яких їм бракує / Фото Unsplash
Секс по дружбі не часто завершується позитивно для обох. Як свідчить статистика, у більшості випадків такі інтимні стосунки ні до чого не доводять. Ба більше: вони можуть не на жарт травмувати.
"Хтось з "друзів по сексу" точно закоханий в іншого і не зізнається. А стабільним цей тип стосунків може бути лише за умови, що це любовний трикутник", – пояснює вона.
Якщо ж додаткових партнерів немає, то ця конструкція не може міцно триматися протягом тривалого часу. З часом жінка захоче відчути турботу, захист і відповідальність, а чоловік – вірність.
Ба більше: дуже скоро секс по дружбі може стати причиною появи ревнощів. Твоя партнерка може, наприклад, почати ходити на побачення. Тобі ж доведеться або з цим миритися, або ставити крапку та шукати когось іншого.
Секс по дружбі лише здається невинною інтимною інтрижкою. Насправді ж він з часом виснажує кожного учасника витівки. Тож зловживати таким типом стосунків категорично не рекомендується. Пам’ятай про те, що Happy End’ом секс по дружбі закінчується лише у фільмах, і то не у всіх!
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