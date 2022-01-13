Чемпион по просьбе жены и победа босиком: крайне трогательные истории из спорта

А ты слышал о невероятном рекорде Эмиля Затопека? А как Абебе Бикила выиграл марафон, пробежав всю дистанцию босиком по раскаленному асфальту?

Согласись, часто именно ради этих мгновений люди смотрят спорт и болеют им. О нескольких таких – рассказываем на Men 24.

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Эмиль Затопек

В 1952 году на Олимпиаде в Хельсинки представитель Чехословакии Эмиль Затопек установил совершенно уникальное достижение. Всего за 8 дней он выиграл соревнования по бегу на 5 километров, 10 километров и даже марафон!

Нагрузки спортсмен пережил просто нечеловеческие .

. До сих пор никто не смог такого повторить, и вряд ли даже решится попробовать.

Интересный факт: до Олимпиады-1952 Затопек вообще никогда не бегал марафоны. Почему пошел на такой риск? Потому что жена попросила. Она, к слову, тогда соревновалась рядом с мужем – и взяла золото в метании копья.



Абебе Бикила стал олимпийским чемпионом сквозь боль / Фото Liyusport

Абебе Бикила

Абебе Бикила на Олимпиаде в Риме в 1960 году очень хотел выиграть марафон. Но вот беда – за несколько часов до старта стало известно, что поставщик экипировки не доставил для Бикилы кроссовок. Все имеющиеся пары оказались просто слишком маленькими.

Что делать? Кто-то бы решил не бежать, но – не Абебе Бикила.

Кто-то бы решил не бежать, но – не Абебе Бикила. Он мужественно вышел на дистанцию босиком, бежал всю дистанцию ​​(а это, напомним, 42 километра и 195 метров) голыми ногами по раскаленному асфальту, и – в итоге обогнал всех.

Чемпион и победитель, с какой стороны не посмотри.