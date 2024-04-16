Секс на завтрак, шоколад и "неверность": что больше всего возбуждает огненные знаки Зодиака

Что нас возбуждает больше всего и заводит наши двигатели с полуоборота? Возможно, это поцелуи в шею и покусывание ушей. Или это просто зрительный контакт и эстетика тела. Вариантов очень много – ведь возбуждение всегда индивидуально.

Но исследования в сети обнаружили определенную связь между ним и астрологией. Одно из популярных приложений для знакомств проанализировало предпочтения 500 тысяч людей, чтобы определить, что больше всего нравится каждому знаку Зодиака. Сегодня на Men 24 читай о приоритетах огненных знаков Зодиака.

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Сексуальность и знаки огня: что их больше всего возбуждает

ОВЕН. Овны удивительно прямолинейны относительно того, что для них подходит, а что нет. Им нравятся отношения в формате "дружба с преимуществами" (для обозначения этого и у нас часто используют аббревиатуру FWB – friends with benefits), секс в общественных местах и жалеть утром о вечерних приключениях. Овны возбуждаются от импульса, легкости и интенсивности. Секс на завтрак, друг, которому можно позвонить, чтобы переспать, или кто-то, кто готов заняться этим на скамейке в парке – все это вполне про Овнов.

Овны удивительно прямолинейны относительно того, что для них подходит, а что нет. Им нравятся отношения в формате "дружба с преимуществами" (для обозначения этого и у нас часто используют аббревиатуру FWB – friends with benefits), секс в общественных местах и жалеть утром о вечерних приключениях. Овны возбуждаются от импульса, легкости и интенсивности. Секс на завтрак, друг, которому можно позвонить, чтобы переспать, или кто-то, кто готов заняться этим на скамейке в парке – все это вполне про Овнов. ЛЕВ. Льва возбуждают шоколад, ролевые игры и стриптиз. Как знак, которым управляет Солнце, Львы любят чувствовать себя самой яркой звездой Вселенной. Стриптиз гарантирует, что они поглотят абсолютное внимание партнера (именно так, как им нравится), а ролевая игра – это отличное пространство, чтобы исследовать свои драматические качества в сексуально-положительной среде. А шоколад в списке для Львов, поскольку этот знак управляет сердцем, а какао работает непосредственно с энергией сердечного центра.

Льва возбуждают шоколад, ролевые игры и стриптиз. Как знак, которым управляет Солнце, Львы любят чувствовать себя самой яркой звездой Вселенной. Стриптиз гарантирует, что они поглотят абсолютное внимание партнера (именно так, как им нравится), а ролевая игра – это отличное пространство, чтобы исследовать свои драматические качества в сексуально-положительной среде. А шоколад в списке для Львов, поскольку этот знак управляет сердцем, а какао работает непосредственно с энергией сердечного центра. СТРЕЛЕЦ. Стрельцы назвали волосы (особенно в интимных зонах), литературу, "измену" и музыку своими самыми большими возбудителями. Стрелец олицетворяет архетип искателя, и это может быть поиск гениталий под мехом, поиск знаний, спрятанных в книгах, поиск правды в песнях, или острых ощущений от соучастия в "неверности" партнера.

Астрология – это увлекательная и интересная часть нашей жизни, что иногда помогает нам глубже понимать себя и мир. Однако следует помнить, что научной доказанности в ней нет, поэтому не стоит полагаться на астрологию, вместо этого надо всегда сохранять критическое мышление.